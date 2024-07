Kommentar von Ulrich Hartmann

In Zeiten beschleunigter Information wäre es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, an dieser Stelle eine Analyse des belgischen Scheiterns bei der Europameisterschaft anzubieten. Nach vier Spielen mit nur einem Sieg, nur zwei eigenen Treffern und kaum Torchancen bei der 0:1-Niederlage im Achtelfinale gegen Frankreich ist Belgien mit Spielern wie Kevin De Bruyne und Jérémy Doku von Manchester City, Loïs Openda von RB Leipzig, Amadou Onana vom FC Everton und Romelu Lukaku vom FC Chelsea (zuletzt AS Rom) auf enttäuschende Weise ausgeschieden. Wieso, weshalb, warum? Dazu muss man sich aus gebotenem Respekt an das Wording des Nationaltrainers Domenico Tedesco halten, und das lautete am Montagabend: „Ich kann so kurz nach dem Spiel nicht wirklich in die Analyse gehen – wir werden diese nach ausgiebigen Gesprächen in ein paar Wochen vorlegen.“