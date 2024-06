Fußball-EM in Deutschland:Die Welt zu Gast bei Recyclingfreunden

Kommentar von Claudio Catuogno

Ehe der Bundeskanzler am Montag vergangener Woche die Nationalelf in Nürnberg besuchte, hatte er drei weitere Termine in Bayern. In Reichertshofen sprach er mit Anwohnern über die Flut, an der Deutschen Journalistenschule sprach er mit Journalisten über die Demokratie, und in der Münchner Fußballarena sprach er mit Philipp Lahm über Autogrammkarten aus Graspapier.