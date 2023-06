Die Bundesregierung will die Fußball-EM im kommenden Jahr offenbar mit einer Imagekampagne begleiten. Nach Informationen von The Pioneer sollen rund acht Millionen Euro ausgegeben werden, um Deutschland als weltoffene und vielfältige Demokratie zu präsentieren.

"Ich wünsche mir, dass die EURO 2024 ein großes Fußballfest wird", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der sich von der EM neben ökologischen auch soziale Maßstäbe erhofft: "Deshalb freue ich mich, dass soziale Nachhaltigkeit in den Planungen eine zentrale Rolle spielt."

Laut Heil orientieren sich die EM-Organisatoren "freiwillig an den Prinzipien des deutschen Lieferkettengesetzes" und setzen "Kernelemente der unternehmerischen Sorgfaltspflicht" um: "So werden die Rechte der Menschen in den Lieferketten noch besser geschützt und Risiken minimiert." Auch für Turnierdirektor Philipp Lahm hat Nachhaltigkeit Priorität: "Die EM wird eine positive Zeitenwende für internationale Sportturniere einläuten, sagte Lahm: "Ein Fair Play muss es genauso für Menschenrechte und unsere Umwelt geben, damit unser Planet eine Zukunft hat." Für den "Arbeitsplatz EM" sind seit Dienstag im Internet 500 Job-Angebote rund ums Turnier ausgeschrieben.