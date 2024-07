Von Sven Haist, Gelsenkirchen

Als kaum mehr jemand an das englische Nationalteam glaubte – und vermutlich es selbst auch nicht mehr so richtig an sich –, da gelang Jude Bellingham ein Tor, das er auf diese Art im Nationaltrikot noch nie erzielt hatte: ein spektakulärer Fallrückzieher. Mit seinem Ausgleichstor erwirkte Bellingham im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei in allerletzter Sekunde der regulären Spielzeit nicht nur die Verlängerung für England – er bewahrte sein Land auch vor einer Fußballblamage von sozusagen isländischem Ausmaß. Vor acht Jahren war England im EM-Achtelfinale an den Isländern zerschellt. Das hat sich seitdem derart fest ins Gedächtnis der Nation gebrannt, dass den Spielern die Angst vor einer Wiederholung am Sonntag in jeder Aktion anzumerken war – bis Bellingham sein Team befreite.