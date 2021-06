Interview von Javier Cáceres, Madrid

Als Domènec Torrent, 58, per Videokonferenz zum Interview erscheint, hat er zunächst mit dem Hintergrundbild zu kämpfen. Die lächelnde Queen ist zu sehen. "Irgendwann ist das da gelandet, und jetzt bekomme ich sie nicht mehr weg ...", sagt er und nestelt so lange herum, bis sie doch weg ist. Der Katalane Torrent war zehn Jahre lang einer der wichtigsten Mitarbeiter seines Landsmanns Pep Guardiola. Beim FC Barcelona war er Analyst, zum FC Bayern und zu Manchester City nahm ihn Guardiola als Assistenten mit. Es folgten erfolgreiche Engagements als Cheftrainer: bei New York City, einer Filiale von Manchester City, in der Major League Soccer und in Brasilien beim Spitzenklub Flamengo Rio de Janeiro. Zurzeit ist Torrent ohne Klub, "ich habe überhaupt keine Eile", sagt er. Dafür hatte er zuletzt viel Zeit für die EM-Analyse. Ein Gespräch über englische Bestien, erfrischte Italiener, den Trend zur Dreierkette - und warum er die Deutschen anders aufstellen würde als Jogi Löw.