Interview von Moritz Kielbassa

Milan, Chelsea, Schalke, Frankfurt, deutsche Nationalelf - wenn zuletzt im Spitzenfußball Trainer oder Sportchefs gesucht wurden, kam oft Ralf Rangnick ins Gespräch. Richtig gepasst hat es am Ende nirgends. Zwar sind im In- und Ausland immer mehr Trainer und Facharbeiter erfolgreich, die geprägt wurden von Rangnicks beiden Großprojekten, TSG Hoffenheim (2006 bis 2011) und RB Leipzig/Salzburg (2012 bis 2019). Doch der Begründer selbst hat seit seinem Ausscheiden aus dem RB-Konzern keinen neuen Job übernommen. Zuletzt hat Rangnick intensiv die EM beobachtet - und er hat eine überraschende Entscheidung getroffen. Mit 63 will er erst mal nicht mehr bei Vereinen arbeiten. Sondern für Vereine.