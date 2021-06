Frankreich

L'Équipe: "Der blaue Blitz hat wie 2018 eingeschlagen. Der Sieg hätte weit höher ausfallen können. Frankreich lässt wie vor drei Jahren dem Gegner nur Krümel und die Augen zum Weinen. In einer normalen Welt hätte Kylian Mbappé einen Elfmeter erhalten (78.) und Gosens hätte zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz gestanden."

Le Parisien: "'Les Bleus' beißen gleich bei ihrem ersten Auftritt, auch wenn kein Franzose getroffen hat. Es fehlte nicht viel zu einem Treffer von Karim Benzema oder Kylian Mbappé. Das Trio, das sie mit Antoine Griezmann bilden, hat sein Potenzial angedeutet, aber es gibt noch Dinge zu verfeinern."

Libération: "Gegen Deutschland nehmen 'Les Bleus' die Euro mit einer starken Defensive in Angriff. Frankreich hat bestätigt, gut gewappnet zu sein, um lange im Wettbewerb zu verbleiben."

Le Monde: "Frankreich überwindet gegen Deutschland seinen ersten Gipfel."

Le Figaro: "Die 'Bleus' haben keinen Hunger, sie haben Reißzähne. Ausgehungert. Bereit, alles zu verschlingen. Nach einer Partie von hoher Intensität, die den größten Länderspielen würdig war, verließen Deschamps' Männer München, nachdem sie über das deutsche Team hinwegmarschiert waren."

Großbritannien

The Guardian: "All das Talent, all die Erwartungen, und am Ende lief es auf ein Eigentor von Mats Hummels in der ersten Halbzeit hinaus."

Daily Mail: "Frankreichs (Spielweise) war flüssig und nahtlos und zeigte, warum sie Siegerfavorit bei der EM sind ... während Deutschland noch versucht, seine Spielstrategie in den Griff zu bekommen."

Mirror: "Traumstart für den Top-Favoriten: Ein Eigentor von Mats Hummels genügt Frankreich, das das Spiel über weitere Strecken dominiert hat. Les Bleus zeigen von Beginn an, dass sie das Zeug haben, dieses Turnier zu gewinnen."

Telegraph: "Durchgebissen: Frankreich triumphiert, nachdem Rüdiger an Pogbas Rücken knabberte. Deutschland hätte deutlich höher verlieren können - doch Mbappés und Benzemas Tore zählten wegen Abseits nicht."

The Sun: "Alles in allem die enttäuschendste aller Auftaktpartien für Löw. Aber dennoch kein Grund, allzu sehr niedergeschlagen zu sein."

Spanien

Marca: "Frankreich hat zwar gewonnen, aber das Ergebnis, dieses knappe 1:0 durch ein Eigentor, drückt nicht aus, was gestern zu sehen war. Hummels schoss das einzige Tor des Spiels nach einer Flanke von Lucas (Hernández), doch beide Mannschaften haben eine Show hingelegt, jede auf ihre Art. Schade, dass das nur 14 000 Menschen in der Allianz-Arena gesehen haben (...)."

AS: "Frankreich erobert München. Riesenspiel in der Allianz-Arena. Deutschland immer wieder mit Powerplay, wurde aber dafür nicht belohnt. Am Ende hat sich der Favorit durchgesetzt, allerdings leidend und am Ende froh, als es vorbei war. Deutschland zeigte viel Kämpferherz und Aufopferungsbereitschaft, honoriert wurden sie dafür aber nicht."

Mundo Deportivo: "Ein solides Frankreich gewinnt den ersten großen Kampf gegen Deutschland. Die 'Mannschaft', die in der ersten Halbzeit klar besser war, hatte nach der Pause Glück, dass zwei Tore von Benzema und Mbappé nicht gegeben wurden."

Sport: "Frankreich setzt sich im ersten 'Finale' gegen Deutschland mit Stil durch. Deutschland hatte mehr vom Spiel, aber 'Les Bleus' hatten das bessere Schießpulver."

El Mundo: "Frankreich zeigt Deutschland in einem monumentalen Spiel die Grenzen auf. Ein Eigentor von Hummels besiegelt den Abend, an dem die Franzosen die deutschen Angriffsbemühungen meistens über weite Strecken vereiteln und bei Kontern für Panik sorgen."

Estadio Deportivo: "1:0 - Frankreich regiert immer noch. Ein Eigentor von Mats Hummels in der 20. Minute beschert Frankreich einen 1:0-Sieg über Deutschland in einem Spiel, in dem sich beide taktisch und physisch auf Augenhöhe begegneten, Frankreich aber die besseren Chancen hatte."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Französische Symphonie. Frankreich siegt mit einer Kraftprobe im Superduell gegen Deutschland. Frankreichs Motor ist stärker und raffinierter als jener Deutschlands. Der Sieg ist voll verdient. Frankreich ist der Favorit dieser EM und verliert sich nicht in seiner Schönheit. Kleine Makel sind nur in der offensiven Phase bemerkbar. Mit mehr Entschlossenheit hätte Frankreich die Partie viel früher beenden können."

Corriere dello Sport: "Frankreich gewinnt das große Spiel gegen Deutschland: Das letzte Spiel des (...) EM-Tages war auch das am meisten erwartete, ein vorzeitiges Finale."

La Repubblica: "Die Königin (Frankreich) stürmt gleich mit einem Knalleffekt in die EM: Sie gewinnt die Herausforderung der Giganten mit Deutschland in München und bestätigt, dass sie die Favoritin für den Pokal ist."

Tuttosport: "Deutschland k. o., Frankreich regiert. Hummels verurteilt Deutschland beim Feuermatch gegen Frankreich mit einem Fehler, den ein Amateur, nicht ein erfahrener Spieler wie er, begehen würde. Deutschland bemüht sich um eine Reaktion, aber die Abwesenheit eines wahren Panzers versenkt Löws Truppe."

Il Messaggero: "Frankreich singt im Chor: 'Danke Hummels!' Deutschland wird von einem Eigentor des Verteidigers bestraft. Frankreich ist nicht umsonst Weltmeister, und das bezeugt die Mannschaft auch beim europäischen Debüt."

Österreich

Kurier: "In München zeigte Frankreich, dass der Weltmeister auch bereit für den EM-Coup ist: Deutschland wurde verdient mit 1:0 besiegt, auch wenn das Tor ein Eigentor war."

Schweiz

Blick: "Frankreich bezwingt Deutschland wegen eines Hummels-Eigentors knapp. Doch ein gefährlicher Beinahe-Unfall und eine Suárez-Gedächtnis-Szene sorgen für mehr Diskussionen als das Sportliche."

Tages-Anzeiger: "Deutschland hatte Pech - und Frankreich Paul Pogba."