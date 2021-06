Fußball-EM:Österreich deutet an, was es kann

Österreich deutet an, was es kann

Von Felix Haselsteiner

Die eine große Frage, die sich vor dem dritten Gruppenspiel der österreichischen Nationalmannschaft gestellt hatte, wurde bereits am Tag vor dem Spiel von Franco Foda beantwortet. "Er wird spielen", sagte Foda über Marko Arnautovic, den Stürmer, der die österreichische EM bisher mit seinem Tor und seinem beleidigenden Jubel im ersten Spiel und mit seiner Sperre im zweiten Spiel geprägt hatte. "Rette uns!" hatte die Kronen Zeitung vielleicht etwas zu pathetisch getitelt vor dem Gruppenfinale gegen die Ukraine, den punktgleichen Gegner. Die andere große Frage des Spiels beantwortete die Mannschaft mit einem verdienten 1:0-Sieg, bei dem sie zumindest über 45 Minuten zeigte, dass sie ihrem Talent entsprechend Fußball spielen kann.

Schnell stellte sich heraus, dass Foda vor dem Spiel nur scheinbar mit offenen Karten gespielt hatte: Dass die Ukrainer sich auf Arnautovic im Sturmzentrum einstellen konnten, war ab Sonntagnachmittag bekannt. Unklar war, ob sie auch die Gelegenheit fanden, sich auf die österreichische Systemumstellung vorbereitet hatten: Foda gab die vielkritisierte Fünferkette aus den ersten beiden Spielen auf und setzte auf eine Viererkette mit David Alaba als Linksverteidiger und Florian Grillitsch im Mittelfeld. Das war am Ende die viel größere Überraschung als die Personalie Arnautovic - und die, die das Spiel entschied.

Die erste Halbzeit des Spiels war durchaus überraschend, zumindest dann, wenn man die ersten Auftritte der Österreicher im Turnier verfolgt hatte. Im neuen System und zum ersten Mal in den roten Heimtrikots spielte Fodas Mannschaft ihren bisher besten Fußball. Grillitsch verteilte im Mittelfeld mit viel Ballsicherheit die Bälle, immer wieder fanden Christoph Baumgartner und Marcel Sabitzer Lücken und David Alaba wagte über links immer wieder Vorstöße - während er gleichzeitig in Yarmolenko den nominell gefährlichsten Ukrainer auf dem Platz kontrollierte.

Es dauerte nicht lang bis zu den ersten Szenen im Torraum, die Führung entstand schließlich aus einer Standardsituation: Nach einer Alaba-Ecke sprang Baumgartner in den Ball hinein und lenkte ihn mit der Fußunterseite ins Tor (21. Minute). Es war die verdiente Führung gegen schwache Ukrainer, die nur einmal in der 29. Minute gefährlich vor Torwart Daniel Bachmann auftauchten. Allein: Sie hätte bis zur Halbzeit noch höher ausfallen müssen. Arnautovic hatte in der 42. und in der 45+2. Minute die Gelegenheit zu Toren, vergab allerdings so, als hätte ihn die Debatte um seine Person doch ein wenig verunsichert. Arnautovic wurde aber auch nicht als Retter gebraucht, sondern eher als vorderste Speerspitze zwischen den Innenverteidigern.

Die österreichische Überlegenheit hielt auch nach der Pause an, die uninspiriert spielende Ukraine kam nur selten zu längeren Ballbesitzphasen und setzte höchstens Nadelstiche - einen gefährlichen Freistoß in der 62. Minute hätte Österreichs Außenverteidiger Stefan Lainer beinahe ins eigene Tor geköpft. Den Österreichern fehlte auf der anderen Seite die Courage, so weiterzuspielen wie in der ersten Halbzeit: Fahrig ausgespielte Offensivszenen gegen eine ab der 70. Minute auch sichtlich müde Mannschaft aus der Ukraine ergaben in der Schlussphase das komische Bild, dass beide Mannschaften kaum noch Fußball spielten, obwohl beiden noch ein Tor gut getan hätte. Die Österreicher konnten damit am Ende besser leben: Das 1:0 sorgte für sechs Punkte und den zweiten Platz in der Gruppe C - und den historischen Erfolg des Achtelfinaleinzugs für Österreich. Im Spiel gegen Italien allerdings dürfte eine gute Halbzeit nicht reichen.