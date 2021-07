Interview von Javier Cáceres

Der englische Popliterat Nick Hornby, 64, ist der weltweit wohl am meisten geachtete, lebende Fußballromancier. Berühmt wurde "Fever Pitch" (KiWi-Verlag), das später ebenso erfolgreich verfilmt wurde wie "High Fidelity" oder "About A Boy". Das 1992 erschienene "Fever Pitch" war eine Hommage an den FC Arsenal, an den Fan in ihm: "Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden", heißt es darin. Hornby erscheint pünktlich - oder genauer gesagt: überpünktlich - zur verabredeten Videokonferenz mit der SZ in London. Ein Gespräch über seine spät und unvermittelt entdeckte Passion für Englands Nationalteam.