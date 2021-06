Von Felix Haselsteiner

Selbst in den Minuten nach Abpfiff bestimmte der Regisseur im Mittelfeld das Bild, das Kroatien bei dieser Europameisterschaft abgibt. Luka Modric sank auf die Knie, er reckte die Arme in den Himmel, er ließ einen Jubelschrei heraus. Es war die Geste des Abends, Modrics Urschrei war eine Antwort auf all das, was die Kroaten bislang durch das Turnier begleitet hatte: Die Kritik an der Mannschaft, an dem Fußball, den sie spielte, die Abgesänge, die längst geschrieben waren auf die goldene Generation des kleinen Landes am Balkan, die 2018 überrascht hatte bei der Weltmeisterschaft und nun an den eigenen Ansprüchen zu Scheitern drohte. Modric gab darauf eine lautstarke Antwort nach 90 Minuten. Aber noch klarer war sie zuvor auf dem Platz gewesen.

Mit 3:1 gewann Kroatien das dritte Gruppenspiel gegen Schottland in Hampden Park, dem Heimstadion der Schotten in Glasgow, das den Kroaten so viel Ärger gebracht hatte. Eigentlich sollte das Teamlager während der EM in der Nähe des Spielortes aufgeschlagen werden, das verhinderte aber die Corona-Situation. So musste das Team von Trainer Zlatko Dalic daheim in Rovinj unterkommen und zu den Auswärtsspielen weit fliegen - und weitgehend auf seine euphorischen Fans verzichten.

Dalic hatte die Reisestrapazen als einen Grund für die enttäuschenden Auftritte in den ersten beiden Spielen ausgemacht, dazu kam die mangelnde Fitness einiger Leistungsträger und eine Debatte zwischen Jung und Alt, die die Mannschaft entzweit hatte und erst nach einer Aussprache nach dem zweiten Spiel gelöst wurde. Die Wirkung war spürbar gegen Schottland.

Trainer Dalic setzt vier Spieler auf die Bank, die sonst zur Startelf gehören

Dalic verzichtete in seiner Startformation auf ein hochkarätiges Quartett: Mit Ante Rebic, Andrej Kramaric, Josip Brekalo und Sime Vrsaljko setzte er auf vier Spieler auf die Bank, die normalerweise zur Stammelf zählten. Es war ein mutiger Zug eines Trainers, der selbst unter einigem Druck stand - doch er sollte aufgehen. Das 1:0 erzielte in der 17. Minute der junge Außenstürmer Nikola Vlasic von ZSKA Moskau, der viel Tempo ins Spiel brachte. Kroatien dominierte von Beginn an, hatte in der ersten Halbzeit 70 Prozent Ballbesitz gegen tiefstehende Schotten, musste allerdings noch in der 42. Minute nach einer schlechten Klärung aus dem Strafraum heraus den Ausgleich durch Callum McGregor hinnehmen.

Die Kroaten ließen sich davon nicht beirren. Auch in der zweiten Halbzeit hatten sie viel mehr vom Spiel, was allerdings im Gegensatz zum Esprit in der Offensive nicht an der jungen Generation lag, sondern an den seit Jahren bekannten Leistungsträgern. Dalic hatte Modric diesmal in eine offensivere Rolle geschoben, er hatte ihm Marcelo Brozovic und Matteo Kovacic zur Absicherung zur Seite gestellt. Dem Dreiergespann gehörte die Mitte des Feldes und wieder einmal ragte der Kleinste am meisten hervor: Luka Modrics Treffer zum 2:1 wird als eines der schönsten Tore dieser Europameisterschaft in Erinnerung bleiben, es dürfte auch einer seiner schönsten in seinen 140 Länderspielen seit 2006 sein.

Ein Zuspiel von Kovacic am Strafraumrand nahm Modric gar nicht erst an, sondern schloss direkt mit dem Außenrist ab, der Ball flog in einer Kurve ins Eck. "Als ich ihn getroffen hatte, wusste ich schon, dass er drin ist", sagte Modric nach dem Spiel. Sein Trainer war ergriffen. "Niemand weiß, wie Luka es schafft, weiterhin so zu spielen", sagte Zlatko Dalic: "Man würde erwarten, dass er nachlässt, dass er an Energie verliert, aber er ist immer noch die Kraft, die das ganze Team antreibt." In der 62. Spielminute hatte Kroatien damit auch die tabellarische Übermacht über die Schotten und auch über die im Parallelspiel gegen England zurückliegenden Tschechen.

Modric ist nun jüngste und älteste Torschütze in der Historie der kroatischen Nationalmannschaft

Das vorentscheidende 3:1 sollte dann zu einer weiteren Antwort auf die Kritiker der zuletzt uninspirierten Mannschaft werden: Eine Ecke von links brachte Modric hervorragend auf den Kopf von Ivan Perisic, der sein zweites Turniertor erzielte (77. Minute). Ein 35-Jähriger flankte auf einen 32-Jährigen, man könnte das durchaus als Plädoyer für die Alten verstehen. Doch es war Dalics gesamte Mannschaft, die diesmal ineinander greifende Mischung auf der bestehenden und der zukünftigen Generation, die den Erfolg ausmachte und Kroatien den Achtelfinaleinzug brachte.

"Ich hoffe, dass wir diese Leistung auch dann zeigen können", sagte Modric, er klang dabei fast ein wenig zurückhaltend, auch wenn man an der leicht kratzigen Stimme erkennen konnte, dass sein emotionaler Ausbruch Spuren hinterlassen hatte. Modric, der Held von Glasgow, der nun jüngste und älteste Torschütze in der Historie der kroatischen Nationalmannschaft, der beste Fußballer seines Landes, wird damit leben können.