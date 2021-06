Frankreich

L`Équipe: "Vernichtet - ein fantastisches Spiel, eine gewaltige Schlappe, eine riesige Enttäuschung: Frankreich-Schweiz war alles zugleich, und noch viel mehr."

Le Parisien: "Es ist wie eine Ohrfeige, eine riesige Enttäuschung. Wie so oft seit 2016 schickten uns Les Bleus auf die Straße, eingehüllt in Blau, die Hits des Sommers singend. Das Zurückholen von Karim Benzema, der mit Kylian Mbappé und Antoine Griezmann den besten Sturm der Welt bildet, hatte uns geblendet. Und nun kehren sie wieder nach Hause zurück, ohne Pokal, mit hängenden Köpfen. Sie waren keine richtige Mannschaft mehr. Um bis zur Weltmeisterschaft in achtzehn Monaten wieder eine zu werden, muss der Trainer - wenn er bleibt - sich und sie (die Mannschaft) neu erfinden - eine wahnsinnige Herausforderung."

Le Figaro: "EM - schon die Hintertür für die Bleus. (...) Die Stunde der Abrechnungen und der Bilanzen wird bald kommen. Aber die Männer von Didier Deschamps entsprachen nicht den Erwartungen, und noch viel weniger ihrem Status."

Schweiz

Blick: "Mon dieu! Die Schweiz wirft den Weltmeister raus. Nach 67 Jahren ist der Achtelfinal-Fluch endlich besiegt."

Tagesanzeiger: "Ein Spektakel bis zum grandiosen Ende. Was ist das für ein Abend. Was für ein Spiel. Was für ein Auftritt der Schweizer Mannschaft! Und vor allem: Was ist das für ein Ende!"

Neue Zürcher Zeitung: "Der Sieg gegen Frankreich gibt vor allem dem Schweizer Coach Recht - für sein Vertrauen in Führungsspieler wie Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Haris Seferovic, in dieses Gerüst und diese Hierarchie, in diese offensive Strategie und in diese Mentalität, die oft angezweifelt worden ist."