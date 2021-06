Von Christof Kneer und Philipp Selldorf, Herzogenaurach

Vor 25 Jahren wurde Deutschland zum bisher letzten Mal Europameister. Über dem Triumph stand der von Trainer Berti Vogts geprägte Slogan "Der Star ist die Mannschaft". Ein toller Wahlspruch, der aber leider nicht stimmte. Der Star war Matthias Sammer. Ein Vergleich der Kader von 1996 und 2021 ist angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen schwierig, das stört uns aber nicht. Der Kader von 2021 mag wegen der fortgeschrittenen athletischen Entwicklung überlegen sein; ob er so erfolgreich sein kann wie 1996, muss sich erst noch zeigen. In Anlehnung an den Kampfnamen des Anführers Sammer ("Feuerkopf") vergibt die SZ dieses vorläufige Gütesiegel an die einzelnen Spieler. Ein Vergleich.