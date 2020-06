An diesem Freitag hätte es eigentlich losgehen sollen mit einer ungewöhnlichen EM-Endrunde: Rom als Austragungsort des Eröffnungsspiels zwischen Italien und der Türkei, dann 49 Spiele in zwölf verschiedenen Ländern - und 31 Tage später das Finale in London. Das waren die Eckdaten für ein erstmals europaweit ausgetragenes EM-Turnier.

Im März aber beschloss Europas Fußball-Union (Uefa), die Endrunde wegen der Corona-Pandemie zu verlegen. Statt vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 soll das Turnier vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden - offiziell aber weiter "EM 2020" heißen. Doch einfach eins zu eins kopieren lässt sich das logistisch komplizierte und wirtschaftlich wenig lukrative Ereignis nicht. Stattdessen sind organisatorische Fragen offen - und ohnehin steht alles unter dem Vorbehalt, wie sich die Corona-Krise entwickelt.

Ein Kernpunkt ist, ob die EM auch nach der Verschiebung in zwölf verschiedenen Ländern stattfinden kann. Vorgesehen waren Spiele in Rom, Baku, Sankt Petersburg, Kopenhagen, Amsterdam, Bukarest, London, Glasgow, Bilbao, Dublin, München und Budapest. "Mit neun Städten ist alles geregelt. Bei drei Städten haben wir einige Probleme, daher werden wir weiter diskutieren", sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin im Mai BeIn Sports. Näher präzisieren will die Uefa dies im Moment nicht.

München, wo drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale stattfinden sollen, der Finalort London und diverse andere Städte haben schon explizit erklärt, dass sie weiterhin zur Verfügung stehen. Als Wackelkandidaten gelten Bilbao und Rom. Sollte eine Stadt nicht mehr infrage kommen, ist nicht geplant, dass eine neue Stadt einspringt, sondern dass die Spiele auf die bisher vorgesehenen Standorte verteilt werden. "Prinzipiell werden wir es in zwölf Städten machen, aber wenn nicht, sind wir bereit, es auch in zehn, neun oder acht zu tun", sagt Ceferin. Die Entscheidung über die Ausrichterorte und wohl auch schon den neuen Spielplan trifft das Uefa-Exekutivkomitee in seiner Sitzung am 17./18. Juni.

Nichts ändern wird sich definitiv an der Gruppeneinteilung. Die deutsche Nationalelf spielt in der Gruppe F und wird alle drei Vorrundenspiele in München bestreiten: das erste gegen Frankreich, das zweite gegen Portugal und das dritte gegen eine Mannschaft, die sich erst noch qualifizieren muss. Denn wegen der Corona-Pandemie ist nicht nur das Turnier verlegt worden, sondern auch das 24 Teams umfassende Teilnehmerfeld noch nicht komplett.

In einer Play-off-Runde spielen 16 Nationen erst noch die letzten vier Teilnehmer aus. Als dritter deutscher Gruppengegner möglich sind Island, Bulgarien, Ungarn, Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland.