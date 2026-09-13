Der rote Teppich ist in Elversberg eine schwarze Gummimatte. Um den Weg von den Containerkabinen bis zum Spielfeld mit Stollenschuhen schlitterfrei zu absolvieren, liegt eine rutschfeste Bahn aus. Harry Kane und Michael Olise und die anderen Bayern-Spieler mussten dann nur noch beim Bagger links abbiegen, und schon standen sie auf dem Rasen des kleinsten Bundesligastandortes der Geschichte. Willkommen in Elversberg, das so schnell aus der Regionalliga (2022) in die Bundesliga aufgestiegen ist, dass das Stadion an der Kaiserlinde mit dem Tempo nicht mithalten konnte.