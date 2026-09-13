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BundesligaElversberg ärgert auch die Bayern – aber nur elf Minuten lang

Lesezeit: 3 Min.

Durchatmen: Harry Kane nach seinem Tor zum 2:1.
Durchatmen: Harry Kane nach seinem Tor zum 2:1.
Alex Grimm/Getty Images

Der Aufsteiger erzielt gegen die Münchner den zwischenzeitlichen Ausgleich. Erst ein Vierfach-Wechsel und ein Tor von Harry Kane sichern dem deutschen Meister einen 2:1-Sieg.

Von Martin Schneider, Spiesen-Elversberg

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Der rote Teppich ist in Elversberg eine schwarze Gummimatte. Um den Weg von den Containerkabinen bis zum Spielfeld mit Stollenschuhen schlitterfrei zu absolvieren, liegt eine rutschfeste Bahn aus. Harry Kane und Michael Olise und die anderen Bayern-Spieler mussten dann nur noch beim Bagger links abbiegen, und schon standen sie auf dem Rasen des kleinsten Bundesligastandortes der Geschichte. Willkommen in Elversberg, das so schnell aus der Regionalliga (2022) in die Bundesliga aufgestiegen ist, dass das Stadion an der Kaiserlinde mit dem Tempo nicht mithalten konnte.

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