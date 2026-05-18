Noch in die Bierseligkeit hinein wurde Vincent Wagner gefragt, wie das denn nun so wird, mit Elversberg in der Bundesliga. Das war zugegebenermaßen eine ungewöhnliche Gesprächsatmosphäre für analytische Fußballplanung. Hinter dem Trainer sangen Fans, sicherten sich Rasenstücke, befreiten Flaschen von ihren Verschlüssen, was man halt von der Kreisliga bis zur Bundesliga so macht bei Aufstiegen. Der Spieler Tom Zimmerschied wurde vom Fernsehen gefragt, ob er eher „Team Malle“ oder „Team Ibiza“ sei. Für Zimmerschied war die Antwort klar: Mallorca stünde schließlich noch für ehrliches Feiern.