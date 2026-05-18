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MeinungAufstieg der SVEElversberg und Freiburg zeigen: Man kann auch im modernen Fußball das System überlisten

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 2 Min.

Trainer Vincent Wagner schaltete dann doch noch irgendwann in den Feiermodus.
Trainer Vincent Wagner schaltete dann doch noch irgendwann in den Feiermodus. Jerry Andre/Imago/Jan Huebner

Elversberg in der Bundesliga – das klingt verrückt und ist verrückt. Trotzdem können andere Vereine von diesem Provinzklub etwas lernen.

Noch in die Bierseligkeit hinein wurde Vincent Wagner gefragt, wie das denn nun so wird, mit Elversberg in der Bundesliga. Das war zugegebenermaßen eine ungewöhnliche Gesprächsatmosphäre für analytische Fußballplanung. Hinter dem Trainer sangen Fans, sicherten sich Rasenstücke, befreiten Flaschen von ihren Verschlüssen, was man halt von der Kreisliga bis zur Bundesliga so macht bei Aufstiegen. Der Spieler Tom Zimmerschied wurde vom Fernsehen gefragt, ob er eher „Team Malle“ oder „Team Ibiza“ sei. Für Zimmerschied war die Antwort klar: Mallorca stünde schließlich noch für ehrliches Feiern.

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