Der Hamburger SV hat einen Pokal-Coup gefeiert und den 1. FC Köln geschlagen. Der HSV gewann am Dienstag bei den klassenhöheren Rheinländern mit 4:3 (1:1, 0:0, 0:0) im Elfmeterschießen und schaffte den vierten Einzug ins Viertelfinale innerhalb von acht Jahren. Robert Glatzel (92.) hatte die Hanseaten schon in der Verlängerung in Führung gebracht, FC-Torjäger Anthony Modeste rettete die Gastgeber in praktisch letzter Sekunde per verwandeltem Foulelfmeter in die Entscheidung vom Punkt (120.).

Im Elfmeterschießen kam es zu einem Kuriosum. Nachdem der HSV vor dem letzten Kölner Versuch mit 4:3 in Führung lag, (Sonny Kittel und Salih Özcan hatten verschossen) trat Florian Kainz an. Der rutschte beim Ausführen unglücklich aus, schoss sich dabei mit rechts auf den wegrutschenden linken Fuß, der Ball flog ins Tor - doch weil er den Ball somit zweimal berührte, zählte der Treffer nicht.

"Es war dramatisch, am Ende aber haben wir verdient gewonnen", sagte HSV-Trainer Tim Walter bei Sport1. "Es war ein tolles Spiel, nur eines hat gefehlt: 50 000 Zuschauer." HSV-Torschütze Robert Glatzel sagte: "Das war ein verdienter Sieg und ein richtig geiler Abend." Die Entscheidung beim Kainz-Elfmeter "haben wir gleich richtig verstanden, es war klar, dass er sein eigenes Bein angeschossen hat". Kölns Benno Schmitz sprach von einer "bitteren und kuriosen" Niederlage. "Der Elfmeterpunkt war sehr rutschig", äußerte der 27-Jährige. FC-Torwart Marvin Schwäbe sagte: "Wir müssen diese Entscheidung akzeptieren."

Detailansicht öffnen Schiedsrichter Daniel Schlager (l) tröstet Florian Kainz, der bei seinem Elfmeter den Ball zwei Mal berührt hatte, rechts steht Kölns Torwart Marvin Schwäbe. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Kölns Steffen Baumgart und sein Trainerkollege Tim Walter hatten sich vor dem Anpfiff noch mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Der FC-Coach erwartete ein "offenes Spiel, da geht es gar nicht um erste oder zweite Liga". Mit sechs Startelf-Änderungen im Vergleich zum 0:4 gegen den FC Bayern bestimmte der Bundesliga-Neunte dann die Anfangsphase, Sebastian Andersson prüfte HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes früh aus kurzer Distanz mit einem Kopfball (7.). Im bereits 108. Pflichtspiel der beiden Traditionsclubs gegeneinander machten die Kölner aber zu wenig aus den sich bietenden Räumen. Zudem vergab Mark Uth in der 21. Minute eine Riesenchance, als er den Ball in der Folge eines Fehlpasses von Heuer Fernandes trotz bester Position vor dem Tor nicht in diesem unterbringen konnte. Torjäger Modeste saß zunächst nur auf der Bank, der 33-Jährige kam in der 60. Minute in die Partie.

Der HSV, der mit einem 1:1 in Dresden mau ins neue Jahr gestartet war, leistete sich zunächst zu viele Abspielfehler, insbesondere im mit Kurzpässen in der eigenen Hälfte versuchten Spielaufbau. Der Zweitligist konnte in der ersten Halbzeit nur selten gefährliche Szenen entwickeln, die vergebene Chance von Glatzel entstand mehr zufällig als gewollt (35.). Außenverteidiger Moritz Heyer hatte allerdings großes Pech, als er nach einem Solo nur den Pfosten traf (45.+1).

Eine Minute nach dem Wiederanpfiff vereitelte Heuer Fernandes gegen Jan Thielmann eine weitere große Kölner Chance (46.). Der FC erhöhte kurzzeitig den Druck, Andersson hatte per Kopf die nächste gute Gelegenheit (49.). Dann aber kam der HSV besser in die Partie. Sonny Kittel prüfte FC-Torwart Marvin Schwäbe mit einem Freistoß (72.), Heyer traf nach einem Freistoß wieder den Pfosten (83.). Wenig später ging es in die Verlängerung, in der Glatzel per Kopf früh traf. Der Klassenunterschied war in der Folge kaum mehr erkennbar, dem FC gelang nur noch wenig. Der Elfer nach einem Foul von Sebastian Schonlau rettete Köln in die Entscheidung vom Punkt.

1860 verabschiedet sich

Der Karlsruher SC steht erstmals seit 25 Jahren im DFB-Pokal-Viertelfinale. Der KSC gewann beim kampfstarken Drittligisten 1860 München am Dienstagabend 1:0 (0:0), Marvin Wanitzek erzielte für den Zweitliga-Zehnten das entscheidende Tor per Handelfmeter (70.). Es war das Duell der Pokalschrecks: Der KSC hatte sensationell beim Europapokal-Teilnehmer Bayer Leverkusen gewonnen, 1860 überraschend die Zweitligisten Darmstadt 98 und Schalke 04 ausgeschaltet.

Der KSC hatte im Geisterspiel in Giesing mehr Ballbesitz und gewann mehr Zweikämpfe, besaß zunächst aber nicht die besseren Gelegenheiten. Es kam offensiv lange wenig von Gästen - einziger ernsthafter Vorstoß der ersten Hälfte blieb ein Freistoß von Philip Heise (40.). Marcel Bär (10.) und Fabian Greilinger (13.) hingegen brachten für 1860 das Tor von Marius Gersbeck in größere Gefahr.

Nach der Pause erhöhte der KSC den Druck: Fabian Schleusener traf von links den Torpfosten, den Abpraller schob Lucas Cueto aus minimaler Abseitsposition über die Linie (51.). Die Karlsruher spielten nun zielstrebiger auf eine Führung hin, die Gastgeber hatten Mühe, das Spiel offen zu halten. Greilinger sprang schließlich der Ball bei einer KSC-Flanke an den Arm.