Von Javier Cáceres, London

Ach ja, die gern bemühte, feine englische Art: der Bowler Hut, der Tee mit dem gespreizten Finger, der Schirm, der aristokratische Charme. Alles Gentlemen, immer. Fair ist der Sport, isnt't it? Oder muss man mitunter nicht doch sagen: "Oh, wait?"

Am Mittwochabend, in der 12. Minute der Verlängerung des Halbfinales der Engländer gegen Dänemark kam es auf dem heiligen Rasen von Wembley zu einer entscheidenden Szene, die auch bei Menschen das Gefühl weckte, man habe einem modernen Akt der Piraterie beigewohnt, die dem Vereinigten Königreich überaus wohlwollend gegenüberstehen. Raheem Sterling, Stürmer von Manchester City, enterte den Strafraum der Dänen - und kam zu Fall, nachdem er die Dänen Joakim Maehle und Mathias Jensen touchiert hatte. "Klarer Elfmeter", sagte Sterling. Really?

Der Stürmer von Manchester City war schon auf dem Weg gen Boden, noch ehe der Kontakt zustande gekommen war; er "wollte" den Strafstoß, und er bekam ihn auch. Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie zeigte sofort auf den Punkt, der Videoschiedsrichter hielt sich zurück. Kane scheiterte zunächst am dänische Torwart Kasper Schmeichel, verwandelte aber den Nachschuss zum 2:1-Endstand, der Englands Finaleinzug gegen Italien perfekt machte. Und es war ihnen eher einerlei, dass sich die Menschen entlang aller Breiten- und Längengrade die Augen rieben. Mindestens. Denn etwas schien faul zu sein im Staate England.

"Skandal", gellte etwa der frühere Liverpool-Profi und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann im irischen Fernsehsender ERB, "das war eine krasse Taucheinlage". Der frühere deutsche Schiedsrichter Markus Merk sagte der SZ, es sei "natürlich kein Elfmeter" gewesen, "eine Fehlentscheidung". Sterling sei "mit hohem Tempo in den Strafraum gelaufen" und habe den Kontakt "klar und klassisch gesucht." Sterlings Kalkül ging auf: "Im Strafraum kann es nie kontaktlos zugehen", sagt Merk. Die Wahrnehmung des Kontakts ist nachvollziehbar, ihn aber als ursächlich für den Fall zu interpretieren, ein Fehler. Der ehemalige Bundesligaprofi Ewald Lienen erklärte es über eine Alltagsanalogie. "Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, gibt es so viele Berührungen, ich bin noch nie hingefallen", sagte er im ZDF. Wobei der frühere Werder-Verteidiger Norbert Siegmann einst dazu veranlasst sah, Lienen den Oberschenkel aufzuschlitzen, um den damals bei Arminia Bielefeld beschäftigten Angreifer zu stoppen.

Manuel Gräfe spricht im ZDF davon, dass Sterling den Elfmeter "cheaten" will

Aber: Sogar der Spezialist des zynischen Fußballs, der portugiesische Trainer José Mourinho, entschuldigte sich bei seinen Lesern in The Sun, dass er ihnen so viel reinen Wein einschenken müsse. Ja, England sei besser gewesen, aber: "Als Mann des Fußballs bin ich enttäuscht. Das war niemals ein Elfmeter... Never!" Andrea De Marco, italienischer Ex Schiedsrichter, nannte den Elfmeter am Telefon "sehr großzügig". Manuel Gräfe, der nach einhelliger Meinung beste deutsche Schiedsrichter der vergangenen Spielzeiten, äußerte sich im ZDF ähnlich wie Merk. Er hätte weiterspielen lassen, "weil es zum Turnier passt, weil es auch zur Linie des Schiedsrichters gepasst hätte. Man kann ihn theoretisch geben, er ist jetzt nicht grottenschlecht. Ich finde ihn persönlich nicht richtig. Man sieht den Kontakt - Knie gegen Wade. Aber das war für einen Elfmeter nicht ausreichend. Sterling wollte den ziehen, er wollte ihn cheaten." Der ehemalige britische Referee und vormalige Fußballprofi Peter Walton hingegen gab in der Times wegen des gleichen Kontakts, den Gräfe ansprach, den Minderheitler: "Ich verstehe, warum er gegeben wurde." Und auch, warum der Videoschiedsrichter (VAR) nicht berichtigend eingriff.

Das wiederum konnte Merk nicht nachvollziehen. Der Blickwinkel des Schiedsrichters sei zwar gut gewesen. Aber: Es war auch "eine Szene, die für einen Schiedsrichter immer schwer zu beurteilen ist." Grundsätzlich hat es Merk "als wohltuend empfunden, dass der Einsatz des Videoschiedsrichters bei dieser EM sehr zurückhaltend gewesen ist. Hier aber hätte er eingreifen müssen", meint Merk. Erkenntnisse bezüglich der rasch zirkulierenden Lesart, dass ein VAR wegen der Vorgaben der Uefa gar nicht eingreifen dürfe, wenn ein Kontakt vorliegt (wie es im Fall von Sterling ja der Fall war), hat Merk nicht: "Eine solch restriktive Vorgabe ist mir nicht bekannt." Und natürlich spiele eine Rolle, dass dies ein entscheidendes Spiel gewesen sei: "Man sagt ja immer gern, dass sich in einer Saison immer alles irgendwie ausgleicht. Aber das greift hier ganz sicher nicht: Die Dänen hatten acht Minuten Zeit, um das Ergebnis zu korrigieren."

Auch ein zweiter Ball irritiert in der Szene

Für Merk ist die bittere Episode ein neuerlicher Hinweis darauf, dass es eine Lücke im VAR-System gibt, die sich beheben ließe. "Ich plädiere schon seit Jahren dafür, eine Art 'Challenge' einzuführen, wie man sie aus anderen Sportarten kennt, und wie sie auch gut funktioniert. Hier hätten die Dänen ein Challenge-Recht verdient gehabt, dass sie sagen: 'Ok, lieber Schiedsrichter, bitte schau Dir's nochmal an!'" Das sei eine grundsätzliche, rechtsphilosophische Frage. "Wenn mir im Leben etwas passiert, möchte ich zumindest Gehör finden. Hier hatten die Betroffenen keine Chance, Gerechtigkeit zu fordern." Der Italiener De Marco kann dieser Idee ebenfalls viel abgewinnen. Er nannte die Szene "paradigmatisch für die Paradoxie des VAR".

Es gab freilich noch weitere mysteriöse Umstände rund um die Entscheidung. Unmittelbar vor der Szene lag ein zweiter Ball auf dem Feld. Nicht im unmittelbaren Laufweg der Beteiligten, aber nah genug, um eine Ablenkung der Akteure zumindest für plausibel zu halten. Aber auch das ist eine reine Ermessensentscheidung des Schiedsrichterteams, "das war absolut regelkonform", sagte De Marco. Für Aufregung sorgte am Donnerstag auch, dass Dänemarks Kasper Schmeichel vor dem Elfmeter von Harry Kane irritiert werden sollte; ein unbekannter Gentleman auf den Rängen richtete das Licht eines Laserstiftes auf sein Gesicht. Das immerhin schien nicht zu fruchten. Schmeichel hielt, konnte aber den Nachschuss nicht parieren.