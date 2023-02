Zu früh am Ziel

"Das Leben hat mich vor diese neue Prüfung gestellt, aber ich stelle mir nicht so viele Fragen darüber, warum und wie": Elena Fanchini wurde 37 Jahre alt.

Von Johannes Knuth, Courchevel

Was man immer sieht auf den Bildern und den Videos, bis zum Schluss: ihr Lächeln. Egal, was der Skirennfahrerin Elena Fanchini in den Weg rollte, sei es im Sport, der sie auf Skiern die gefährlichsten Abfahrtspisten der Welt hinunterschickte, oder im echten Leben - Fanchini lächelte. Und es war eine Menge, das ihr entgegenrollte.