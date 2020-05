Ein "Mythos" ist der Definition zufolge unter anderem eine Person, die schon zu Lebzeiten eine Legende geworden ist; und wenn es je einen Mann gab, auf den das Wort Mythos zutraf, dann auf ihn: Tomás Felipe Carlovich, den sie aus Gründen, die niemandem, auch ihm nicht, geläufig waren, El Trinche nannten. El Trinche wurde in Rosario, Argentinien, geboren; so wie die früheren Nationaltrainer César Luis Menotti und Marcelo Bielsa, sie raunen schon seit Jahren: El Trinche war so groß wie Lionel Messi, dem berühmtesten Fußballsohn der Stadt. So groß wie Diego Armando Maradona, der als abgehalfterter Profi bei Newell's Old Boys spielte. Vielleicht war El Trinche sogar größer als Ex-Weltmeister Maradona und Weltfußballer Messi.

Um genau zu sein, behauptete Maradona selbst. Er gab's ihm sogar schriftlich. Auf einem Trikot, dass er ihm widmete: "Für El Trinche, der besser war als ich." Und so absurd es sich lesen mag: Es muss wohl so gewesen sein. Menotti behauptete: "Carlovich hat nicht den Ball geführt. Der Ball führte ihn. Ein Ball, der mit Intelligenz gesegnet zu sein schien, sich daran ergötzte, kunstvolle Dinge zu tun, und einen Fußballer hinter sich her zog." Carlovich eben.

El Trinche wurde 1946 geboren, als jüngstes von sieben Kindern eines aus Kroatien geflüchteten Klempners, und wurde zu einem genuinen Vertreter des stets raffinierten, als artistisch etikettierten Fußballs von Rosario. El Trinche wurde in der Jugendabteilung von Rosario Central ausgebildet, dem Stammklub Menottis, und debütierte dort auch, im Jahre 1969, doch er ging zu Central Córdoba, dem einzigen Verein, den er lieben sollte und mit dem er 1973 in die zweite Liga aufstieg.

In jene Zeit fiel auch ein legendäres Vorbereitungsspiel der argentinischen Nationalelf auf die Weltmeisterschaft in Deutschland gegen eine Stadtauswahl Rosarios, am 14. April 1974: mit je fünf Spielern von Rosario Central sowie Newell's Old Boys in der Elf - und eben El Trinche Carlovich. Unter den Spielern, die gegen Argentinien spielten, waren Giganten wie der spätere Weltmeister von 1978, Mario Kempes, und Erstligaspieler wie Mario Zanabria, Carlos Aimar und Daniel Killer. Doch es war El Trinche aus der zweiten Liga, der das Spiel monopolisierte, das Spiel seines Lebens machte. Zur Halbzeit bat der damalige Nationaltrainer Vladislao Cap den Coach Rosarios, El Trinche auszuwechseln. Der 0:3-Pausenrückstand sei peinlich genug. Zur 60. Minute wurde El Trinche tatsächlich ausgewechselt, erhielt die Ovation der 30 000 Zuschauer, zog in der Kabine seine Sandalen an und ging nach Hause. Dass Argentiniens Nationalelf noch den Ehrentreffer erzielte, bekam er später erzählt.

El Trinche war ein defensiver Mittelfeldspieler mit der Seele einer Nummer 10, ein großer, technisch außergewöhnlicher Spieler, ein bisschen wie der elegante Fernando Redondo, der argentinische Weltklassespieler der Nullerjahre, bloß noch eleganter. Er hatte einen Trick, den ein anderer späterer Nationaltrainer, José Pékerman, den "paso doble" nannte: El Trinche tunnelte den Gegner nicht einfach nur, er wartete auf sein Opfer und schob ihm den Ball ein zweites Mal durch die Beine. Er habe einen "langsamen Rhythmus" gehabt, "aber Gedankengänge", die in ihrer Schnelligkeit "umkehrt proportional zum Gang waren. Carlovich ist so etwas wie der größte Exponent des lyrischen Bogens des argentinischen Fußballs", schrieb El Gráfico, die Fußball-Bibel der argentinischen Sportpresse.

Aus Geld machte sich El Trinche tatsächlich nie etwas

Warum El Trinche auf nur eine Handvoll Erstligaspiele kam? Ein wenig lag es an Verletzungen zum falschen Moment, an seiner Verwurzelung im Viertel in Rosario, an wohl zu vielen durchgezechten Nächten und auch daran, dass es ihm wichtiger war, Frauen zu erobern als ein Plätzchen im Starsystems des argentinischen Fußballs. Als Menotti ihn als Nationaltrainer Argentiniens vor der WM 1978 zu einem Lehrgang einlud, soll El Trinche abgesagt haben, weil der Paraná-Fluss viel Wasser trug und er angeln gehen wollte. El Trinche hatte das Angebot, bei Cosmos New York zu spielen, es soll sogar einen Brief von Pelé gegeben haben, der auf seine alten Tage mit Beckenbauer und Roberto Chinaglia in den USA spielte. Warum sich das zerschlug? Ein Mysterium.

Seinem Status als Mythos tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil. Zuletzt entstand ein regelrechter Hype um El Trinche. Dem "unsichtbaren Maradona" wurden eine Dokumentation, eine Biografie, ein Theaterstück gewidmet, alles auf Grundlage der unerschütterlichen Macht der mündlichen Überlieferungen. Der Fußballpoet und 86er-Weltmeister Jorge Valdano, der in der Nähe von Rosario geboren wurde und bei Newell's spielte, adelte ihn als "ein Symbol eines romantischen Fußballs, der kaum noch existiert".

Aus Geld machte sich El Trinche nie etwas. Sein Auto schenkte er vor Jahren einem Freund, durch Rosario fuhr er mit dem Rad. Am Freitag wurde er überfallen, Unbekannte wollten sein Velo, er erlitt eine Kopfverletzung und verstarb im Alter von 74 Jahren. In den Zeitungen wurde daran erinnert, dass er neulich noch gesagt hatte, er könne nun in Ruhe sterben, weil er Diego Maradona getroffen hatte. Dabei war die Ehre ganz auf dessen Seite gewesen.