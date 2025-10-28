Vor zwei Jahren war eine Profikarriere für Saïd El Mala, 19, nicht mehr als eine Wunschvorstellung. Nun verzückt er mit seinen Dribblings die Bundesliga – und Großklubs aus Europa melden Interesse an.

Es geschah im Juli auf dem Parkplatz am Geißbockheim, einem Ort, an dem schon ganz andere gravierende Dinge geschehen sind. Früher haben hier die Fans den Spielern aufgelauert, wenn sie vom wieder mal trist verlorenen Auswärtsspiel zurückkehrten, und Lokalreporter sind sich gegenseitig an den Kragen gegangen, weil der Konkurrenzkampf um Neuigkeiten beim 1. FC Köln sie zu Feinden machte.