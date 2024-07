Rapper Eko Fresh im EM-Interview:„Die Spalter haben lange genug geredet“

Eko Fresh nannte sich mal „König von Deutschland“, was erst mal nach dem üblichen Gangster-Gehabe im Rap klingt. War damals vielleicht auch so gemeint. Ekrem Bora, wie der 40-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, ist nun aber schon seit vielen Jahren ein scharfsinniger Deuter der deutsch-türkischen Beziehungen, in seinen Texten verhandelt er immer häufiger Themen wie Heimat, Integration und die Zerrissenheit von Gastarbeiterkindern. „Eko“ ist gebürtiger Kölner und Sohn einer Kurdin und eines türkischen Musikers, der als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen war. Und er ist großer Fußballfan, sein Herz pocht während der EM für zwei Nationen: für Deutschland und die Türkei .

Viele hatten der Türkei eine Art Heim-EM vorausgesagt. Wie sich herausgestellt hat, war das keine allzu gewagte Prognose, oder?

Dass eine Menge türkischer Fans in die Stadien kommen würden, kann niemanden überraschen. Ich nehme vor allem Freude in den Herzen der Leute wahr. Die deutsch-türkische Freundschaft geht jetzt über Generationen, ebenso die Geschichte der türkischen Community in Deutschland. Während der Spiele wird das sichtbar. Und ich glaube, es geht bei diesem Turnier viel um Sichtbarkeit – nicht nur aus Sicht türkischer Fans, sondern bei allen Menschen, die gerade ihre Flagge im Vorgarten oder in ihrer Wohnsiedlung zeigen.

Was wird dadurch noch ausgedrückt?

Vielfalt. Und die Botschaft: Guckt mal, Leute, wir sind auch da und haben etwas vor. Ich glaube, diese EM bringt vieles von dem an die Oberfläche, wie dieses Land beschaffen ist.

Haben Sie es selbst schon ins Stadion geschafft?

Ja, aber leider noch nicht zu einem Spiel der Türkei. Ich war bei Rumänien gegen Belgien, auf Einladung der Stadt Köln. Ein schönes Spiel. Würde man sich in Köln öfter so wünschen! (lacht)

Detailansicht öffnen Ein Herz für den türkischen und deutschen Fußball: Eko Fresh bei einem TV-Auftritt während der Fußball-EM. (Foto: Bobo/Imago)

Haben Sie Drähte ins türkische Nationalteam?

Ja, aber nicht regelmäßig. Hakan Calhanoglu kenne ich, seit er als junger Spieler bei Leverkusen war, da hat er nicht weit weg von mir gewohnt. So hatten wir auch gemeinsame Kumpels, neulich hat er eine Instagram-Story mit meiner Musik unterlegt. Er hat seine Wurzeln nie vergessen. Ich freue mich extrem für ihn, dass er so einen Weg genommen hat. Er gehört zu den Besten.

Die Türkei hat bislang zwei Spiele in Dortmund absolviert und eines in Hamburg, die Unterstützung war jeweils gewaltig.

Für Türken hat Fußball einfach einen enormen Stellenwert. Wenn’s ums Gewinnen geht, gibt’s erst mal keine Kompromisse. Aber genau darum geht es ja: Während des Spiels geht es heiß her, danach kann man sich in den Arm nehmen. Diese verbindende Superpower haben nur Fußball und Musik.

Es waren auch gellende Pfeifkonzerte in den Stadien zu hören, die von gegnerischen Trainern, Spielern und Fans mitunter als respektlos empfunden wurden, etwa von Georgiens Nationalcoach Willy Sagnol. Andererseits gehören Pfiffe zur türkischen Fankultur, mit ihnen soll in der Psyche des Gegners gewühlt werden. Verstehen Sie den Unmut?

Ich persönlich finde, pfeifen bei der Nationalhymne anderer macht man nicht. Das ist nur meine Meinung als Bürger.

Sprechen wir über die Musik. Für eine Generation Jugendlicher mit Migrationshintergrund war Hip-Hop ein Ventil, um ihr Verhältnis zu Heimat zu verhandeln. Bei der Generation danach ist das so geblieben. Warum Deutschrap – und nicht irgendeine andere Stilrichtung?

Ich habe mich das auch oft gefragt. Als Jugendlicher hatte ich früher kaum Repräsentation in den Medien, in der deutschen Popkultur. Da waren kaum Leute, die ausgesehen haben wie ich, oder andere Gastarbeiterkinder. Auch unsere Sorgen wurden kaum thematisiert, zumindest wenig aus unserer Perspektive – Themen wie soziale Ungleichheit, Fremdsein, Integration. Hip-Hop hat das alles auf die Karte gebracht. In den Neunzigerjahren waren es vor allem Rapper aus den USA, Tupac Shakur etwa. Sie haben uns eine Stimme gegeben, obwohl ihre Musik in tausenden Kilometern Entfernung entstanden ist.

Rund um die WM 2018 haben Sie Ihre Stimme erhoben und sich in eine gesellschaftspolitische Debatte eingemischt, die das Land beschäftigt hat. In Ihrem Song „Aber“ wird auch das berühmte Foto von Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Erdogan thematisiert. Was war Ihre Motivation dahinter?

Die deutsch-türkische Freundschaft war immer ein Leitmotiv meiner Musik, in meiner Suche nach Identität. Das ist ja, was Menschen mit Migrationsgeschichte verbindet. Und diese Suche ist nie zu Ende, mit jedem Jahr kommen neue Erfahrungen und Facetten hinzu. Zu besagtem Zeitpunkt habe ich die Stimmung als besonders polarisiert wahrgenommen, zwischen der deutschen und der deutsch-türkischen Community und auch innerhalb dieser Communitys. Ich wollte mich einbringen, als Vermittler, als Brückenbauer. Denn diese Rolle habe ich mein Leben lang auszufüllen versucht.

Auch die Feuilletons waren angetan von dem Werk: „Eko rappt für Verständigung“, lautete eine Schlagzeile.

Das hat mich sehr gefreut. Inspiriert hat mich ein damals populäres Musikvideo aus den USA, da stehen sich ein rechter Trump-Wähler und ein schwarzer US-Bürger beim Battle-Rap gegenüber. Ich wollte das auf die deutsche Gesellschaft übertragen. Ich habe mir viel Zeit genommen und aufgeschrieben, was es an gegenseitigen Vorwürfen gab. Das Lied wird aus meiner Sicht immer aktuell bleiben und ist gerade vielleicht aktueller denn je.

„Aber“ ist wie eine Art Rollenspiel inszeniert, man hört Ihre Stimme rappen, aber in dem Video sitzen sich zunächst ein Mann in Bomberjacke und ein bärtiger Muslim an einem Tisch gegenüber. Der Deutsche ätzt gegen Einwanderer und trägt unter anderem vor: „Ausbeuterei, die hier kurzerhand geschieht / Man versucht grad meinem Volke seine Wurzeln zu entziehen.“

Er sucht den Schuldigen in seinem Gegenüber. Das ist, was die beiden gemeinsam haben. Da sind sie genau gleich, obwohl sie es entweder gar nicht merken oder abstreiten würden. Sie werfen sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf, manche sind an den Haaren herbeigezogen, in anderen steckt vielleicht ein wenig Wahrheit. Verständigung ist manchmal kompliziert. Aber sie gelingt nur, wenn man bereit ist, Fehler und Verantwortung nicht immer nur bei einer anderen Person oder Gruppe zu suchen.

Auch aus dem Gegenüber spricht Unversöhnlichkeit. Er schließt sein Redeintervall mit dem Satz: „Ich werd’ nie Deutscher sein, denn ich bin ein stolzer Türke.“

Diese Haltung gibt es, und ich halte sie in ihrer Absolutheit nicht für richtig, wenn man in diesem Land lebt. Er trägt viel Schmerz in sich, der auch auf geringe Wertschätzung in Deutschland zurückzuführen ist. Aber dann komme ja ich dazu.

Sie treten an den Tisch und stellen sich als deutscher Staatsbürger mit dem Namen Ekrem Bora vor. Dann nehmen Sie symbolisch zwischen den beiden Stühlen Platz und richten einen Appell an beide. Der Schlussreim lautet: „Seht es ein, denn Identifikation/ Ist nur ein Gefühl wie ’ne Handyvibration / Meine Ansicht, Bro, ob Religion, ob Tradition / Zusammen in ’nem Land zu wohnen, ist schwer, aber ihr macht das schon.“

Diesen Schluss habe ich nur wegen eines Happy Ends oder so gewählt. Daran glaube ich. Sinngemäß sage ich ihnen: Ey, beruhigt euch mal, wir sind schon weiter als das. Es ist Zeit, das Gute in den Vordergrund zu stellen, denn keiner hat gerade mehr einen Nerv, sich vom anderen eine moralische Lehrstunde anzuhören. Lehrstunden und erhobene Zeigefinger gibt’s mittlerweile überall. In einem Fall finde ich das aber gut: „Aber“ ist Unterrichtsstoff an Schulen geworden. Mich erreichen diesbezüglich immer wieder Fotos und Nachrichten von Jugendlichen.

In „Aber“ sind auch ein paar Zeilen dem Erdogan-Foto gewidmet, Sie fragen: „Weltmeisterschaft vorbei, weil er ein Selfie teilt?“ Zwei Tage nach Veröffentlichung verkündete Mesut Özil den Rücktritt aus dem Nationalteam.

Bis heute liegt für mich darin Tragik. Mesut Özil war ein zentraler Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft, ein Junge aus dem Ruhrpott, der es aus schwierigen Verhältnissen nach oben geschafft hat. Wir haben gerade über fehlende Repräsentation gesprochen: Özil hat das verkörpert. Ein Vorbild für so viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Der gesamte Umgang mit dem Thema war unglücklich, egal, ob vonseiten des DFB, mancher Medien oder von ihm selbst. Und jetzt ist da nichts mehr.

Auch Ilkay Gündogan hat sich damals mit Erdogan ablichten lassen, aber einen völlig anderen Weg eingeschlagen: Er ist heute Kapitän der deutschen Nationalelf.

Ilkay Gündogan ist einer, der mir unglaublich Hoffnung gibt. Kapitän! Für Deutschland! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was hätten wir zu meinen Kindestagen für so ein Idol gegeben! Und er hat es nach all den Jahren geschafft, als Deutsch-Türke dieses Land zu repräsentieren. Ich bin so stolz auf ihn.

Warum befassen Sie sich in Ihrer Musik in den letzten Jahren zunehmend mit dem Thema Integration?

Weil ich das wichtig finde und die Leute auch an meinem persönlichen Reifeprozess teilhaben lassen will. Ich habe diese Lernkurve mein ganzes Leben durchgemacht und immer wieder in meine Musik eingebaut: Wenn man alte Lieder hört und dann neue, merkt man auch da eine Veränderung, hoffentlich auch mehr Differenzierung.

Viele Deutsch-Türken sind Fan des BVB und von Galatasaray, vom HSV und Fenerbahce, von Schalke und Trabzonspor – die Zuneigung zum türkischen Klub überwiegt aber meist etwas mehr. Wie ist das bei Ihnen?

Andersrum. Ich bin Kölner und Anhänger des 1. FC Köln. Immer schon gewesen. Ich bin da jetzt keiner, der jeden neuen Transfer oder jede historische Aufstellung parat hat, aber das Gefühl im Müngersdorfer Stadion, das gemeinsame Liedersingen: Ich liebe das. Im Stadion sind alle gleich, Unterschiede, ganz gleich welcher Art, spielen keine Rolle.

Wir haben über die integrative Funktion des Deutschraps gesprochen: Was kann der Fußball leisten?

So viel! Weil er Unterschiede eliminiert. In meiner Jugend auf dem Bolzplatz waren wir eine total gemischte Truppe, Deutsche, Kroaten, Türken, Polen. Wer diese Erfahrungen gemacht hat, hat aus meiner Sicht sein Leben lang etwas gewonnen. Beim Basketball übrigens genauso: Ich habe früher fast noch lieber Körbe geworfen.

Während der EM sieht man nun deutsche Staatsbürger, die im Stadion türkische Fahnen schwenken – ein gefundenes Fressen für Rechte. Was entgegnen Sie?

Dass da nichts dabei ist. Dass die Spalter lange genug geredet haben. Dass man nichts versteht, wenn man sich weigert, sich in sein Gegenüber reinzuversetzen.

Bei großen Turnieren kommen türkische Nationalmannschaften selten über Ordnung und Struktur, sondern über Leidenschaft und Anarchie. Das ist auch dieses Jahr so. Können Sie sich das erklären?

Durch die Passion und das Herz ist man manchmal vielleicht etwas übermotiviert, und das kann ins Unangenehme umschlagen. Ich hoffe es nicht, denn diese Mannschaft ist eine Weltmannschaft geworden und steht für so viel mehr.

Schafft es die Türkei ins Viertelfinale?

Österreich ist Favorit, das dürfte klar sein, die haben bisher richtig abgeliefert. In Hakan Calhanoglu wird der wohl beste türkische Spieler gesperrt fehlen. Aber das ist Fußball: Sag niemals nie.