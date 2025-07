Ekitiké wäre nach dem auch von Bayern umworbenen Nationalspieler Florian Wirtz die nächste große Verpflichtung aus der Bundesliga. Auch Jeremie Frimpong wechselt von Leverkusen nach Liverpool. Die Eintracht erzielt mit dem Verkauf von Ekitiké damit den nächsten riesigen Erlös. Zu Beginn des Jahres gaben die Frankfurter Torjäger Omar Marmoush für 75 Millionen Euro zu Manchester City ab. Vor knapp zwei Jahren wechselte Angreifer Kolo Muani für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Dieser Deal wird nun finanziell egalisiert.

Ekitiké kam zu Beginn des Jahres 2024 von PSG zur Eintracht – erst per Leihe, im vergangenen Sommer dann als feste Verpflichtung für angeblich 16,5 Millionen Euro. In der abgelaufenen Saison steuerte er wettbewerbsübergreifend 22 Tore und 12 Vorlagen bei. Auch Liverpools Ligakonkurrent Newcastle United hatte sich um Ekitiké bemüht. Doch ein Angebot der Magpies in Höhe von angeblich bis zu 80 Millionen Euro hatten die Hessen abgelehnt. Statt für die Eintracht oder Newcastle wird Ekitiké in Zukunft für Liverpool auf Torejagd gehen.

Der Deal zeigt einmal mehr das Verhandlungsgeschick von Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Nachdem schon Kolo Muani und Marmoush viel Geld in die Eintracht-Kasse gespült hatten, ist Ekitiké der dritte Transfer-Coup innerhalb von zwei Jahren. Als Nachfolger für Ekitiké steht unter anderem Nationalspieler Jonathan Burkardt in den Startlöchern. Der 25-Jährige kam Anfang des Monats vom Ligakontrahenten FSV Mainz 05 nach Frankfurt. Dem Vernehmen nach zahlten die Hessen um die 23 Millionen Euro für den Angreifer – im Vergleich zu Ekitiké ein Schnäppchen.