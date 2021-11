Eisschnellläufer Patrick Beckert, 31, hat sich zum vierten Mal für Olympische Winterspiele qualifiziert. Der Langstrecken-Spezialist aus Erfurt schaffte die Norm für Peking mit seinem achten Platz über 10 000 Meter beim Weltcup im norwegischen Stavanger. Beckert benötigte 13:13,26 Minuten. "Es war ein schwerer Lauf. Aber wichtig war die Olympiaqualifikation, jetzt wird weitertrainiert", sagte er. Der Sieg ging in der Bahnrekordzeit von 12:38,92 Minuten an Weltrekordhalter und Weltmeister Nils van der Poel aus Schweden. Patrick Beckert hat damit als erster Athlet des Verbands DESG die Vorgaben erfüllt: Der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist dies über die 5000 Meter noch nicht geglückt. Die 49-Jährige hat aber noch Optionen über die 3000 Meter oder im Massenstart.

Joel Dufter hat am Sonntag in Stavanger aus Verletzungsgründen auf einen Start über 500 Meter verzichten müssen. Den Inzeller plagen Probleme mit der Beinmuskulatur. "Wenn er gelaufen wäre, wäre es unter Umständen schlimm geworden. Deswegen ist er lieber nicht gelaufen", sagte Bundestrainer Helge Jasch. Wegen der Blessur hatte Dufter bereits am Vortag auf einen Start im Teamsprint verzichtet.