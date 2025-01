Der italienische Eisschnellläufer Davide Ghiotto, 31, hat beim Weltcup in Calgary/Kanada einen neuen Weltrekord über 10 000 Meter aufgestellt. Der zweimalige Weltmeister über diese Distanz überquerte die Ziellinie in 12:25,69 Minuten und verbesserte damit die alte Bestmarke des Schweden Nils van der Poel von den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking um knapp fünf Sekunden. Routinier Patrick Beckert lief als Elfter (13:02,28) der Weltspitze deutlich hinterher. In der B-Gruppe dagegen gewann Felix Maly (beide Erfurt) in persönlicher Bestzeit (12:43,42) und schaffte damit den Aufstieg in die A-Gruppe.