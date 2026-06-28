Die Deutsche Eisschnelllauf - und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) hat im Streit um eine neue Athletenvereinbarung eine Einigung verkündet – die Aktiven machen diese allerdings weiterhin von Zugeständnissen durch den Verband abhängig. Die DESG informierte am Samstag, einen Tag nach Ablauf der Frist, über eine Unterzeichnung durch „alle 79 Kadersportlerinnen und Kadersportler“. Zu den Unterzeichnern gehören auch die Aktiven des Bundesstützpunkts Erfurt, die ihre Zustimmung aber an Bedingungen knüpften. Diese sind in einem Side Letter formuliert.

Darin wird etwa festgehalten, dass Athleten des Bundesstützpunkts Erfurt diesem zugeordnet bleiben und dort weiterhin trainieren können. Entstehen den Aktiven im Rahmen zentraler Lehrgänge Reisekosten, dann soll diese die DESG übernehmen. Ohne Unterzeichnung des Side Letters auch durch die DESG sei die Athletenvereinbarung gegenstandslos, heißt es weiter. Die DESG ging hingegen nicht auf Inhalte ein und bestätigte auch keine Unterzeichnung ihrerseits. In dem Side Letter würden „weitergehende Hinweise, Erwartungen und Forderungen“ formuliert, hieß es, das DESG-Präsidium nehme ihn „zur Kenntnis und wird sich zeitnah und sorgfältig mit den darin angesprochenen Punkten beschäftigen. Die Inhalte werden innerhalb der zuständigen Gremien geprüft, bewertet und beraten“.

Die Athleten hätten von Erfurt nach Inzell oder Berlin wechseln müssen

Der Thüringer Eis- und Rollsportverband (TERV) interpretierte die Mitteilung der DESG dennoch offensiv als Zustimmung zu den Forderungen. Man entnehme „der Aussage in der Pressemitteilung des Verbandes, dass die DESG die angepasste Athletenvereinbarung nebst Side Letter akzeptiert“, ließ sich TERV-Präsident Michael Schneider am Samstag in einer Mitteilung zitieren.

Im Zuge einer geplanten Strukturreform hatte die DESG von den Aktiven einen Wechsel vom Trainingsstützpunkt Erfurt nach Inzell oder Berlin gefordert – und knüpfte den Verbleib der Athletinnen und Athleten im Bundeskader an die Unterzeichnung der neuen Vereinbarung. Der TERV riet den Betroffenen in Erfurt bis zuletzt, „die Athletenvereinbarung in der vom DESG-Präsidium vorgelegten Fassung nicht zu unterschreiben“. Die Führung des Thüringer Verbandes hatte das Vorgehen der DESG öffentlich kritisiert und das Präsidium um Matthias Große in einem Schreiben gar zum Rücktritt aufgefordert.