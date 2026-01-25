Eisschnellläufer Finn Sonnekalb hat in Inzell über die 1000-Meter-Distanz eine vordere Platzierung verpasst. Der 18-jährige Junioren-Weltrekordler aus Erfurt kam in 1:08,12 Minuten auf den elften Rang und hatte im direkten Duell 1,29 Sekunden Rückstand auf den 21-jährigen US-Aunahmeläufer Jordan Stolz, der mit Bahnrekord gewann (1:06,83). „Ich bin nach dem intensiven Training relativ problemfrei unterwegs“, sagte Sonnekalb anschließend.

Am Freitag war er über 1500 Meter Neunter, auch hier gewann Weltmeister Stolz. Der Heimweltcup sei „eher ein Trainingswettkampf“, hatte Sonnekalb gesagt, „da ist es nicht so schlimm, wenn ich da nicht aufs Podest laufe.“ Der Fokus liegt bereits auf den Olympischen Spielen in Mailand.