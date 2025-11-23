Der erst 18-jährige Finn Sonnekalb hat beim Eisschnelllauf-Weltcup im kanadischen Calgary den nächsten Coup gelandet. Der deutsche Hoffnungsträger musste sich über die 1500 Meter in einer Zeit von 1:42,31 Minuten nur dem US-Läufer Jordan Stolz geschlagen geben. Der Sieger war 21 Hundertstelsekunden schneller als Sonnekalb, für den es der zweite Podestplatz in dieser Weltcup-Saison war. Bereits in der Vorwoche wurde er in Salt Lake City über die 1500-Meter-Distanz Dritter und stellte dabei in 1:41,33 Minuten einen deutschen Rekord sowie einen Junioren-Weltrekord auf.Sonnekalb ist die größte deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung seit Jahren. Saisonhöhepunkt sind im Februar die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo, für die sich der Teenager bereits qualifiziert hat. Die letzte Medaille bei Winterspielen gab es für das deutsche Eisschnelllauf-Team 2010 in Vancouver. Eine weitere Top-Ten-Platzierung in Calgary gelang Sophie Warmuth über die 500 Meter. Die 23-Jährige wurde in 37,43 Sekunden beim Sieg der Niederländerin Femke Kok (36,65 Sekunden) Zehnte.