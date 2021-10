Claudia Pechstein gewinnt in Inzell ihren 41. deutschen Meistertitel. Im Alter von 49 Jahren ist sie weiterhin nahezu konkurrenzlos hierzulande auf den den langen Strecken - nun peilt sie ihre achten Olympischen Winterspiele an.

Von Barbara Klimke, Inzell

Weiter, immer weiter. Nach der letzten Runde und einer kurzen Verschnaufpause auf einer Bank am Rande des Ovals setzte sich Claudia Pechstein noch einmal in Trab. Lockeres Auslaufen stand an, diesmal ohne Kufen an den Füßen und in Begleitung zweier Kolleginnen. Das war womöglich schon der größte Unterschied zur vorherigen Auflage der Einzelstreckenmeisterschaft in Inzell, vor der Pandemie, an selber Stätte: Damals war Pechstein als Einzige über die 5000-Meter-Distanz unter dem weißen Wellendach der Eishalle angetreten. Nun hatten sich immerhin fünf Konkurrentinnen angemeldet, aber das Resultat lautete so wie durchgängig immer in den letzten Jahren. Platz eins für Claudia Pechstein.

Zum neunten Mal nacheinander hat sie die Strecke am Samstag national dominiert. Es war ihr 41. deutscher Meistertitel. Nummer 40 hatte sie erst tags zuvor eingesammelt, im Wettbewerb über 3000 Meter. Claudia Pechstein ist 49 Jahre alt, eine Ausnahmeerscheinung weltweit mit ihrem Alleinstellungsmerkmal als Perpetuum mobile des Eisschnelllaufs; und da sie auch weiterhin nicht die geringsten Ermüdungserscheinungen beim Kreiseln auf Schlittschuhen erkennen lässt, war mit einer Erweiterung ihrer umfangreichen Titelkollektion auch in diesem Winter fast zu rechnen. Verblüfft aber hat die Kürze der Zeit, in der sie am Samstag die fünf Kilometer flitzte, 7:06,67 Minuten. Die Zweitplatzierte, Michelle Uhrig aus Berlin, 24 Jahre jünger als Pechstein, brauchte 7:22,26 Minuten: Das sind Welten auf der spiegelglatten Bahn.

Pechstein ist 49 Jahre alt, die Konkurrentinnen nennt sie "junge Hühner"

"Irgendwie toll", fand Pechstein ihren 41. Titel, als sie sich später exklusiv vom Pressesprecher des nationalen Verbandes DESG vor einer Videokamera interviewen ließ. Dass die Konkurrenz mit einer 49-Jährigen nicht mitzuhalten vermag, gibt allerdings auch der fünfmaligen Olympiasiegerin zu denken, sie erklärte: "Der Abstand zu den jungen Hühnern ist wieder schon extrem." Pechstein sieht die Kaderläuferinnen des Verbandes tatsächlich als Küken - so wie sie schon am Tag zuvor offenbart hatte, dass man eine fast Fünfzigjährige in einer Eisschnelllaufnation wie den Niederlanden längst ausgemustert hätte: "In Holland wäre ich schon seit 15 Jahren Rentner, glaube ich." Sie hat den "jungen Hühnern" jedoch auch gratuliert, weil sie sich "stellten", wie sie sagte. Weil sie überhaupt antraten zur Qual der Langdistanz: "Wir brauchen Nachwuchs auch auf den langen Kanten."

Der Generationenwechsel, den der Verband unter dem neuen Präsidium von Matthias Große, dem Lebensgefährten Pechsteins anstrebt, ist noch lange nicht vollzogen; auch über die 10 000-Meter-Distanz setzte sich am Samstag Patrick Beckert, 31, bereits Sieger über die 5000 Meter, durch. "Eine Wachablösung hat noch nicht stattgefunden, das stimmt", sagte die neue Sportdirektorin Nadine Seidenglanz. Dennoch glaubt sie, dass sich die DESG im "Aufwärtstrend" befinde: "Das sieht man auch an der Teilnehmerzahl, etwa bei den Männern im Sprint oder den Frauen über 5000 Meter. Wir haben jetzt ein breiteres Feld - aber es liegt noch viel Arbeit vor uns."

Und so präpariert sich Claudia Pechstein schon für die nächsten Aufgaben: Sie strebt die Olympischen Winterspiele in Peking an, es wären bereits ihre achten. Weiter, immer weiter. Die Qualifikation für die ersten beiden Weltcup-Wettbewerbe des Winters hat sie durch Meistertitel 40 und 41 jedenfalls schon geschafft.