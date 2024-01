Die deutschen Eisschnellläufer haben auch am zweiten Tag der EM im niederländischen Heerenveen die Podestplätze verfehlt. Für das beste deutsche Ergebnis sorgten Max Strübe, Moritz Klein und Hendrik Dombek mit ihrem vierten Platz im Teamsprint. Beim Sieg Polens fehlten dem Trio der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) nur 66 Hundertstel zum Podest. Lea Sophie Scholz wurde über die 1500 Meter in 2:00,22 Minuten Zehnte, unmittelbar vor Teamkollegin Victoria Stirnemann. Josephine Schlörb landete auf Rang 18. Anna Ostlender (11.) und Sophie Warmuth (14.) verpassten über die 500 Meter ebenso ein Platz unter den besten Zehn wie Fridtjof Petzold (12.), Gabriel Gross (14.) und Paul Galczinsky (16.) über 5000 Meter. Moritz Klein hatte zuvor mit seinem fünften Platz über 1000 Meter für das beste deutsche Ergebnis am ersten Tag der Titelkämpfe gesorgt.