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SportWie Erfurts Eisschnellläufer um ihren Stützpunkt kämpfen müssen

Lesezeit: 9 Min.

Hilferuf: Die Erfurter Eisschnellläufer um Finn Sonnekalb (vorn), hier bei den deutschen Meisterschaften im März 2026, sehen ihren Standort in Gefahr.
Hilferuf: Die Erfurter Eisschnellläufer um Finn Sonnekalb (vorn), hier bei den deutschen Meisterschaften im März 2026, sehen ihren Standort in Gefahr.
Sascha Fromm/Funke Foto Services/Imago

„Erheblicher Druck“ und „psychische Gewalt“: Im Konflikt mit ihrem eigenen Dachverband stehen Erfurts Eisschnellläufer zumindest vor einem beachtlichen Etappensieg.

Von Johannes Knuth

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Was muss Athleten widerfahren sein, wenn sie solche Zeilen in die Öffentlichkeit tragen, nüchtern im Stil, brutal im Inhalt? Wenn sie schreiben, dass sie eine Athletenvereinbarung, die ein Miteinander mit dem Verband begründen soll, „ausdrücklich unter Protest“ signiert haben? Dass ihre Unterschriften den Weg aufs Papier nur fanden „aufgrund des erheblichen Drucks, der über Monate hinweg auf uns betroffene Athletinnen und Athleten ausgeübt und teilweise als psychische Gewalt wahrgenommen wurde“?

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