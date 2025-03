Von Saskia Aleythe, Berlin

Der Champagner steht bereit, mehrere Flaschen in drei Kübeln. Es gibt etwas zu feiern, also wird schon um 11 Uhr am Montagvormittag Prickelndes ausgeschenkt an geladene Gäste. Auf diesen Tag hatten die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und ihre Unterstützer schließlich all die Zeit hingearbeitet: Nach 16 Jahren Rechtsstreit mit dem Eislauf-Weltverband ISU einigten sich beide Seiten vor einer Woche – was für Pechstein bedeutete, dass sie jetzt in Ruhe abtreten könne. „Der Kampf war für mich eigentlich die Motivation weiterzumachen, und ich habe immer gesagt, wenn das vorbei ist, dann höre ich auf“, sagte Pechstein, „mir reicht es eigentlich schon eine ganze Weile.“