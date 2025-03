Die Eistänzer Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan haben bei der WM in Boston der Deutschen Eislauf-Union (DEU) einen Startplatz für den für die Olympischen Winterspiele 2026 gesichert. Das Duo aus Oberstdorf tanzte in einer nicht ganz fehlerfreien Kür auf Platz 16. Es war „ein riesiger Druck, eine enorme Anspannung“, sagte Steffan. Weltmeister wurden zum dritten Mal die US-Amerikaner Madison Chock und Evan Bates.

Die USA stellten in Boston somit die Weltmeister in drei Kategorien: im Tanz, bei den Männern (Ilia Malinin) und Frauen (Alysa Liu). Nur im Paarlauf sicherte sich Japan durch Riku Miura/ Ryuichi Kihara den Titel vor den DEU-Athleten Minerva Hase und Nikita Wolodin. Die Olympiaqualifikation gelang den deutschen Athleten im Paarlauf und im Tanz, nicht aber in den Solodisziplinen. Nikita Starostin verpasste die Kür, eine Solistin hatte die DEU nicht nach Boston gesandt.