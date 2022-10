Der Stuttgarter Journalist Andreas Wagner ist der einzige Bewerber für die Wahl zum Präsidenten bei der Außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Eislauf-Union (DEU) am Samstag in Dortmund. Die Medizinerin Larissa Vetter, die bei der Ordentlichen DEU-Mitgliederversammlung am 10. September zur neuen Präsidentin gekürt worden war, die Wahl aber nicht annahm, verzichtet am Wochenende auf eine erneute Kandidatur. "Vielleicht hätten wir uns bei der Wahl in das Präsidium hineinprügeln können. Aber in den aktuellen Verbandsstrukturen sehen wir keine Chance, Dinge nachhaltig zu verändern", sagte die 30-Jährige. Die Ludwigshafenerin hatte im ersten Anlauf trotz ihres Sieges gegen den Essener Arzt Stefan Steinmetz auf das Amt verzichtet, weil ihr Mitstreiter Tobias Bayer bei der Abstimmung über die Position des Vizepräsidenten durchgefallen war - gegen Wagner. Der 62-Jährige, nun designierter Nachfolger des noch amtierenden DEU-Präsidenten Dieter Hillebrand, stellt sich mit dem ehemaligen deutschen Eistanz-Meister Daniel Hermann und Thomas Rücker, Präsident des Rheinland-Pfälzischen Eis- und Rollsportverbandes, dem Votum der Mitglieder.