Den Höhepunkt auf Kufen setzte am zweiten Tag der Eiskunstlauf-WM in Stockholm der Beste der Branche, Doppel-Olympiasieger Yuzuru Hanyu aus Japan. Seine Kurzkür ("Let Me Entertain You") war Beweis, dass man auch in menschenleerer Halle Funken der Brillanz aus dem Eis schlagen kann. Hanyu erreichte 106,98 Punkte, ihm am nächsten kamen sein Landsmann Yuma Kagiyama (100,96) und Titelverteidiger Nathan Chen (USA/98,85). Für den Berliner Paul Fentz ist nach zwei schweren Fehlern im Kurzprogramm die WM auf Platz 26 schon vor der Kür beendet. Der dreimalige deutsche Meister stürzte beim vierfachen Toe-loop und brachte die Kombination nicht wie erhofft aufs Eis.