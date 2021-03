Nathan Chen wird zum dritten Mal Weltmeister im Eiskunstlauf: Der US-Amerikaner zeigt in Stockholm, dass man mit Eisen an den Füßen schweben kann.

Von Barbara Klimke

Zahlende Zuschauer waren ausgesperrt von diesem Titelkampf in Stockholm. Aber kurz vor dem Ende der Männer-Konkurrenz fingen die Fernsehkameras dann doch das Bild ein, das man vom Eiskunstlauf aus den Vor-Seuchenjahren kennt: Standing Ovations auf der weiten Tribüne. Alle, denen der Zutritt erlaubt war zur Globe Arena, ein Fachpublikum aus Paarläufern, Solistinnen, Eistänzern, Trainern, Betreuern und Preisrichtern, erhoben sich, um Nathan Chen zu applaudieren: einem Mann, der mit Eisen an den Füßen schweben kann.

Zum dritten Mal ist Chen, 21, aus Kalifornien Weltmeister geworden. Seit seinem fünften Platz bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 ist er in 19 Wettbewerben, in denen er antrat, ungeschlagen. Am Samstag hat er auch den zweimaligen Olympiasieger Yuzuru Hanyu, 26, Japans Kufenidol, hinter sich gelassen mit einem Programm, das die Eislaufwelt elektrisierte, das der kühl abwägende Chen aber anschließend nicht einmal als sein bestes bezeichnen wollte. Immerhin ging Chen so weit einzuräumen, dass er den Vortrag "in Erinnerung behalten" werde.

Es war ein Feuerwerk der Sprünge. Fünf Vierfache, beginnend mit dem schwierigen Vierfach-Lutz, Salchow, Flip und zwei Toeloops, setzte Chen aufs Eis, drei davon präsentierte er in einer Kombination. Zwei Dreifach-Axel band er in seine durchweg harmonische Kür ebenfalls noch ein. Jeder Sprung war makellos, einer schöner als der andere. "Der beste Nathan Chen, den es je gegeben hat", wie der frühere amerikanische Meister Jonny Weir mit Gespür für Superlative als Kommentator für den Sender NBC befand.

Womöglich hat das Seuchenjahr ohne Wettkämpfe zur Stabilisierung der Sprünge beigetragen

Dass Chen den Einsatz erhöhen musste in der Kür, diesem Vabanquespiel auf Kufen, war am Samstag klar. Er ging nur als Drittplatzierter ins Finale, weil er zuvor in dem Kurzprogramm bei seinem Paradesprung, dem Vierfach-Lutz, gestrauchelt war. Chen, der in Yale Statistik und Datenwissenschaften studiert, gilt seit Jahren als der coole Überflieger der Szene, ein Präzisionstechniker der Lüfte, der die Standards für die Rotationszahlen der Kollegen vorgibt. Und er hatte sogar tatsächlich schon einmal mehr Vierfachsprünge in einer Kür untergebracht: Noch 2019 bei der WM in Mailand hämmerte er sie förmlich auf die glatte Fläche, als trage er einen Akku in den Kufen. Nun, und darin lag der Zauber der Veranstaltung in Stockholm, war von einem Kraftakt nichts mehr zu sehen. Er tupfte seine Höchstschwierigkeiten, ließ sie fast nebenbei in den Lauf einfließen, schwebte förmlich übers Eis und wurde mit einer Wertung von 320,88 Punkten belohnt.

Detailansicht öffnen Diesmal nur Dritter: Olympiasieger Yuzuru Hanyu muss sich hinter Nathan Chen und seinem 17-jährigen Landsmann Yuma Kagiyama (von rechts) einreihen. (Foto: Maxim Thore/Bildbyran/Imago)

Yuzuru Hanyu, der als Letzter die Arena betrat, wirkte sichtlich beeindruckt. Er war in der Kurzkür in einem derart funkensprühenden Spektakel zu Robbie Williams' "Let Me Entertain You" übers Eis getanzt, dass sich Kommentatoren weltweit inspiriert sahen, diese Interpretation spontan zum besten Dreiminutenproramm der Geschichte zu küren: Der Japaner hatte sogar den Dreifachaxel wie einen Paukenschlag auf eine Achtelnote gesetzt. Am Samstag, im Finale, missglückten ihm dann gleich die ersten beiden Vierfachsprünge, Rittberger und Salchow. Er touchierte mit der Hand den Boden, überdrehte den Axel, und wusste schon zum Ende seines Programms zur Musik "Ten to chi to" aus dem Film "Heaven and Earth", dass er dem Boden sehr viel näher als dem Himmel war. 289,18 Punkte gab ihm die Jury: Damit fiel Hanyu vom ersten auf den dritten Platz zurück, noch überholt von dem erst 17 Jahre alte Yuma Kagiyama, der bei seiner WM-Premiere gleich das japanische Idol übertraf und ihm mit 291,77 Punkten die Silbermedaille entriss.

Das Faszinierende an dieser WM war, wie hochklassig sich die Männer-Konkurrenz fast durchweg gestaltete: Fast ein Dutzend Athleten hinter den Medaillengewinnern brillierte technisch und künstlerisch, angeführt vom quirligen Olympiazweiten Shoma Uno aus Japan (277,44 Punkte) und einem elegisch-eleganten Michail Koljada aus dem russischen Team (272,04). Noch vor wenigen Jahren bestand Anlass zur Annahme, dass aus dem Kunstlauf ein Sprunglauf werden könnte, weil sich notwendigerweise alle Kraft und Energie auf Anlaufbogen, Absprung, Rotation und Landung konzentrierten. Jeder versuchte, möglichst viele Vierfache ins Programm zu pressen, um die Punktzahl zu erhöhen, und so ähnelten die Championate eher Sturzfestivals mit Musik. Der internationale Verband erwog zwischenzeitlich sogar, die Zahl der Rotationen in den Programmen zu begrenzen.

Inzwischen ist die Technik bei vielen Athleten ausgereift. Und womöglich hat auch das Seuchenjahr ohne Wettkämpfe, das den Eiskunstläufern mehr Ruhe und Erholung bot, zur Stabilisierung der Sprünge beigetragen. Was nicht heißt, dass es nicht bald schon wieder wild werden könnte auf dem Eis. Der geschlagene Yuzuru Hanyu hat in Stockholm angekündigt, dass er gedenke, demnächst den vierfachen Axel zu präsentieren. Vierfachaxel! Das ist ein Sprung mit viereinhalb Umdrehungen. So etwas hat mit Eisen an den Füßen noch nie ein Mensch geschafft.