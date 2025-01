Deutsche Paare bei der Eiskunstlauf-EM:Der Tanz um Gold hat begonnen

Eiskunstlauf ist ein Sport der Kuriositäten – unter anderem deshalb, weil der Winter auf dem Eis aus zwei Jahreszeiten besteht. Im Herbst drehen die Besten wie die Berliner Paarläufer Minerva Hase/Nikita Wolodin in der Grand-Prix-Serie ihre Pirouetten, in einer Reihe von hochklassigen Einladungsturnieren. Aber erst Ende Januar, nach dem Jahreswechsel, wird es wirklich ernst: Denn dann, nach einer Pause von zwei Monaten, beginnt bei den Europameisterschaften der wahre Tanz um Gold.

Für Minerva Hase, 25, bedeutet das, Beständigkeit zu zeigen bei den Sprüngen, Würfen und einer spektakulären Wirbelei durch die Luft. Sie hat mit Nikita Wolodin, ihrem aus St. Petersburg stammenden gleichaltrigen Partner, im Dezember das Grand-Prix-Finale gewonnen: Sie sind also offiziell die Herbstmeister im internationalen Kufentanz. Und deshalb kann ihr Anspruch bei der EM in Tallinn nur lauten, „an die Leistungen der ersten Hälfte anzuknüpfen“, wie es Minerva Hase unprätentiös vor Wettkampfbeginn formuliert hatte.

Im ersten Teil, dem Kurzprogramm zum Blues „Your were mine“ von Tami Neilson, ist ihnen das am Mittwoch fabelhaft gelungen. Sie mussten lange warten und als letztes der 18 Paare aufs Eis, aber gleich das erste Element, der Wurf-Twist, bei dem die Läuferin in der Höhe dreimal um die Längsachse spindelt, ehe ihr Partner sie wieder fängt, wurde von den Juroren mit Bonuspunkten benotet. Minerva Hase und Nikita Wolodin gestatteten sich nicht die kleinste Unsicherheit; nur wegen eines vermeintlichen Zeitfehlers gab es einen Punktabzug. Sie führen die Konkurrenz mit 71,59 Punkten souverän vor den Italienern Sara Conti/Niccolo Macii an, die Entscheidung fällt am Donnerstagabend in der Kür.

Am Eislaufhimmel haben Hase/Wolodin zuletzt kometenhaft Bahn gezogen, schon in ihrer ersten gemeinsamen Saison sind sie vergangenes Jahr Dritte der Weltmeisterschaften geworden. Und doch haben sie sich im Dezember ein wenig aufrappeln müssen nach den deutschen Meisterschaften, bei denen ihnen einige untypische Fehler samt unplanmäßigem Bodenkontakt unterliefen. Die Unkonzentriertheiten führten sie damals auf den Kräfteverschleiß nach den Anstrengungen des Grand-Prix-Sieges zurück und auf fehlende Anspannung wegen eines Mangels an nationaler Konkurrenz; außer ihnen war nur das junge Chemnitzer Duo Letizia Roscher/Luis Schuster angetreten.

Hocke/Kunkel liegen nach dem Kurzprogramm auf Rang fünf

Vor dem Eislaufwinter, Teil II, sann ihr russischer Trainer Dmitri Sawin deshalb auf Abhilfe und beraumte im Januar ein zehntägiges Trainingslager am Stützpunkt Berlin an. Sawin, der das Duo normalerweise nur bei Wettkämpfen begleitet, lud weitere von ihm betreute Paare aus Ungarn, den Niederlanden und Polen ein. Letizia Roscher/Luis Schuster, die nach dem Kurzprogramm Zwölfte sind, trainierten ebenfalls mit.

Wenn es um den Glanz der Medaillen geht, darf in Tallinn auch das zweite deutsche Spitzenduo, Annika Hocke, 24, und Robert Kunkel, 25, durchaus noch hoffen. Die Berliner Paarläufer, die am Eislaufzentrum in Bergamo trainieren, reisten ohne große Wettkampfpraxis an. Annika Hocke hatte zuletzt wegen einer Fußverletzung, eines Knochenmarködems, pausieren müssen. Sie verzichtete auf die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften, ließ sich behandeln, vermied es 14 Tage lang, einen Schlittschuh zu tragen – und kam im EM-Kurzprogramm mit ihrem Partner trotz eines kleinen Fehlers beim Wurf-Rittberger (62,68 Punkte) auf Platz fünf.

„Der Fuß hält“, sagte sie vor dem ersten Auftritt in Tallinn, wenngleich der Heilungsprozess noch nicht abgeschlossen sei. Jetzt hat der Fuß auch die Rock ’n’ Roll-Nummer auf Kufen im Kurzprogramm bravourös überstanden: Der Tanz um Gold hat gerade erst begonnen.