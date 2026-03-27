Ein Tanz auf Messers Schneide, nichts anderes ist Eiskunstlauf. Die Kunst besteht darin, zu vergessen, dass man sich auf Glatteis bewegt, dass man auf einer scharfen Kante springt und balanciert. Loszulaufen, ohne einen Gedanken an Sturz und Risiko zu verschwenden, „ohne Angst vor Fehlern“, wie Minerva Hase sagt, ist die schwierigste Aufgabe. Wenn es gelingt wie am Donnerstag, als sie mit Nikita Volodin übers Eis zu schweben schien, können Paarläufer Weltmeister werden.