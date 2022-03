Am Ende eines langen Olympiawinters ist Nicole Schott zum bislang größten Erfolg ihrer Karriere getanzt. Die sechsmalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin landete bei den Welttitelkämpfen in Montpellier auf einem zehnten Platz. In Abwesenheit der drei russischen Athletinnen nutzte die Olympia-Dritte Kaori Sakamoto, 21, die Gunst der Stunde und gewann mit einem makellosen, ausdrucksstarken zum ersten Mal WM-Gold. Der Japanerin am nächsten kamen Loena Hendrickx, 22, aus Belgien sowie die 17-jährige US-Amerikanerin Alysa Liu.

Während noch um die Medaillen gekämpft wurde, konnte Nicole Schott ihr Ergebnis kaum fassen. "Gerade nach Olympia ist ein solches Resultat sehr schön für mich", sagte die 25-Jährige, die mit Rang sechs im Kurzprogramm den Grundstein gelegt hatte. In Peking hatte sie eine schwache Kür bis auf Rang 17 zurückgeworfen. Dank ihrer Platzierung sind bei den Weltmeisterschaften im kommenden Jahr im japanischen Saitama nun zwei deutsche Läuferinnen startberechtigt. Wie schon in der Kurzkür blieb Schott auch im langen Programm ohne Sturz, einziger kleiner Makel war der letzte Salchow, den sie nur doppelt statt dreifach drehte.

Ukrainische Eistänzer vom Publikum gefeiert

Bei ihrem Heimspiel in Montpellier hatten die französischen Eistänzer Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron bereits am Nachmittag Kurs auf ihren fünften Weltmeistertitel genommen. Die Olympiasieger von Peking überboten im Rhythmustanz den bisherigen Weltrekord um fast zwei Punkte und kamen auf 92,73 Zähler. Direkt hinter den Franzosen platzierten sich Madison Hubbell und Zachary Donohue, die Olympia-Dritten aus den USA. Dritte sind ihre Landsleute Madison Chock/Evan Bates.

Emotionaler Höhepunkt des Wettkampfs war der Auftritt von Alexandra Nasarowa und Maxim Nikitin. Die sechsmaligen ukrainischen Meister traten in schlichten T-Shirts in gelb und blau an und wurden vom Publikum für ihr Programm zu einem ukrainischen Volkslied lautstark gefeiert. Ohne Training und auf Umwegen aus der vom Krieg erschütterten Heimat angereist, kämpfte sich das Duo im Zwischenklassement auf Rang 16, wird aber zur Kür-Entscheidung an diesem Samstag nicht mehr antreten. "Wir konnten die Panzer sehen und die Bomben hören. Mein Haus hat keine Fenster mehr", berichtete Nasarowa aus ihrer Geburtsstadt Charkiw.

Die Medaillenvergabe findet ohne deutsche Beteiligung statt, weil die deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan wegen einer Corona-Infektion ihren WM-Start kurzfristig absagen mussten.