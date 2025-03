Eiskunstlauf-WM:Die fabelhafte Welt der Alysa Liu

Von Barbara Klimke

Eine Minute, vielleicht etwas mehr war in der Kür noch zu laufen, da sah man Alysa Liu lachen. Tatsächlich lachen. Es war kein Eisprinzessinnenlächeln, nicht die übliche gewinnende Miene, zur Maske erstarrt. Stattdessen stand in Alysa Lius Gesicht ein seltener Ausdruck von Fröhlichkeit. Manchmal gibt es das im Schaulaufen oder in einer Eis-Revue. Aber hier? Bei der Weltmeisterschaft, einem hochseriösen Leistungssportvergleich vor 19 000 Zuschauern in Boston? „What the hell!“, sagte Alysa Liu, 19 Jahre alt, im ersten Interview, als sie gerade Weltmeisterin geworden war. Etwas anderes sei ihr gar nicht durch den Kopf gegangen als immer wieder: Was ist denn hier los? „What the hell!“