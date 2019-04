24. April 2019, 19:01 Uhr Eiskunstlauf Savchenko wird Mutter

Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko wird erstmals Mutter. Das gab die sechsmalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin via Facebook bekannt. Damit dürfte die sportliche Karriere der gebürtigen Ukrainerin beendet sein. Die 35-Jährige und ihr Eislauf-Partner Bruno Massot hatten nach dem Olympiasieg bei den Winterspielen 2018 nur noch an der kurz danach ausgetragenen WM teilgenommen und sich danach in eine Wettkampfpause verabschiedet.