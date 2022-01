Russische Paare in Führung

Die Paarläufer Minerva Hase/Nolan Seegert haben im Kurzprogramm der Eiskunstlauf-EM in Tallinn nicht den optimalen Tag erlebt. Zwei Jahre nach EM-Rang fünf geht das für Olympia nominierte Duo aus Berlin nach einem Sturz beim dreifachen Wurf-Salchow erneut vom fünften Platz aus in die Kür-Entscheidung am Donnerstag. Auch Annika Hocke/Robert Kunkel aus Berlin stürzten und kamen vorerst auf Platz 13. Herausragend waren die russischen Paare: Die Spitze übernahmen die Weltmeister Anastasia Mischina/Aleksandr Gallimow vor den zweimaligen Europameistern Jewgenia Tarassowa/Wladimir Morosow sowie Aleksandra Boikowa/Dimitri Koslowski. Einen guten, aber keinen perfekten Start hatte der viermalige deutsche Meister Paul Fentz, 29, mit Platz elf. In Führung ging der erst 18-jährige Junioren-Weltmeister Andrej Mosalew aus Russland.