Es sind nicht nur die Sprünge, die entscheiden. Die große Kunst des Eislaufs besteht darin, auch den richtigen Ton zu finden. Keiner Frau gelang das in den vergangenen Jahren so meisterhaft wie der fabelhaften Kaori Sakamoto aus Japan, die ihre Karriere mit dem vierten Weltmeistertitel ausklingen ließ, zu Patricia Kaas’ Interpretation von Edith Piafs „La vie en Rose/Non, je ne regrette rien“. Ihre letzte Kür war wie ein Vermächtnis, eine Erinnerung, die bleiben wird, vor allem wenn der Weltverband tatsächlich Pläne umsetzen sollte, die dazu führen könnten, die Wettbewerbsformate auf mehr Action und Entertainment zu trimmen.