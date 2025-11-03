Ilia Malinin tanzt zu seiner eigenen Stimme. Nicht zu den stummen Vorgaben im Kopf, die viele Athleten auf dem Eis von Element zu Element leiten. Sondern zu Worten, die aus dem Lautsprecher dröhnen, zum Sound anschwellen und die Halle füllen. „The only true wisdom is knowing that you know nothing.“ So beginnt seine Kür, mit einem Sokrates-Zitat: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und der Vortrag endet damit, dass man nicht weiß, ob man seinen Augen trauen soll.
Eiskunstlauf-Weltrekord durch Ilia MalininSokrates der Sprünge
Lesezeit: 2 Min.
Ilia Malinin ist 20 Jahre alt, zweimaliger Weltmeister – jetzt zeigt er eine nie gesehene Ansammlung von Höchstschwierigkeiten in Perfektion. Und der Kür-Weltrekordler aus den USA hat noch weitere Pläne.
Von Barbara Klimke
Eiskunstlauf-WM:Die fabelhafte Welt der Alysa Liu
Rücktritt mit 16, Weltmeisterin mit 19: Als Wunderkind des Eislaufs war Alysa Liu ihrer Zeit immer einen großen Sprung voraus. Dann machte sie eine Pause, kehrte zurück – und landet einen Triumph im Hier und Jetzt.
Lesen Sie mehr zum Thema