Eiskunstlauf-Weltrekord durch Ilia MalininSokrates der Sprünge

„Wie per Autopilot“: Ilia Malinin, genannt Quad-God, Gott der Sprünge, gewinnt den Grand Prix in Kanada mit gigantischem Vorsprung.
Ilia Malinin ist 20 Jahre alt, zweimaliger Weltmeister – jetzt zeigt er eine nie gesehene Ansammlung von Höchstschwierigkeiten in Perfektion. Und der Kür-Weltrekordler aus den USA hat noch weitere Pläne.

Von Barbara Klimke

Ilia Malinin tanzt zu seiner eigenen Stimme. Nicht zu den stummen Vorgaben im Kopf, die viele Athleten auf dem Eis von Element zu Element leiten. Sondern zu Worten, die aus dem Lautsprecher dröhnen, zum Sound anschwellen und die Halle füllen. „The only true wisdom is knowing that you know nothing.“ So beginnt seine Kür, mit einem Sokrates-Zitat: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und der Vortrag endet damit, dass man nicht weiß, ob man seinen Augen trauen soll.

