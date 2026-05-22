Seite an Seite glitten Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin aufs Eis, zählten auf drei und riefen dann gemeinsam einen Satz in die Kamera, auf den ihre Fans seit Wochen gewartet hatten: „Wir laufen weiter!“ Und zwar vier Jahre lang, bis zu Olympia 2030, wie Volodin mit vier ausgestreckten Fingern bekräftigte.

Die über Instagram verbreitete Kunde begründeten beide am Freitag im ARD-Morgenmagazin. Nach einer „ereignisreichen Saison“ samt dem Gewinn der olympischen Bronzemedaille in Mailand im Februar sowie dem WM-Titel in Prag Ende März hätten sie zunächst „Abstand“ gewinnen wollen, sagte Hase. Die entscheidende Frage, die sich das Paar stellte: „Haben wir noch Lust und Energie, vier Jahre weiter zu machen?“

„Wir haben unser Bestes noch nicht gezeigt„, sagt Nikita Volodin

Zwar werden Hase und Volodin im Juni jeweils gerade 27 Jahre alt, doch „20 Jahre Leistungssport machen etwas mit dem Körper“, erklärte Hase. Dennoch kam sie mit ihrem Partner nun zu dem Schluss, „dass wir unser Potenzial als Paar noch nicht ausgeschöpft haben und uns noch weiterentwickeln können.“ Ziel sei es, „weiter mit den besten Paaren mithalten zu können“, wurde Hase in einer Mitteilung der Deutschen Eislauf-Union (DEU) zitiert.

Das möchte auch Volodin, der aus den Spielen in Mailand besonders viel Ehrgeiz zieht. Nach dem Kurzprogramm hatte das Paar in Führung gelegen, nach Fehlern in der Kür fiel es noch auf den Bronzerang zurück. „Ich glaube, wir haben unser Bestes noch nicht gezeigt – sowohl läuferisch als auch in Bezug auf die Elemente und Präsentation“, sagte der gebürtige Russe, der seit August 2025 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Das gibt für die Winterspiele 2030 einen recht klaren Zielkorridor vor.

Dabei hatte die Partnerschaft zwischen Hase und Volodin erst vor drei Jahren ihren Anfang genommen, initiiert von Hases Chefcoach Dmitri Savin, einem russischen Paarlaufspezialisten. Für Hase bot sich so eine zweite Karrierechance, nachdem sie nach enttäuschend verlaufenen Spielen 2022 mit ihrem vormaligen Partner Nolan Seegert ans Aufhören gedacht hatte. Ihr Wettkampf-Debüt gaben Hase/Volodin Ende 2023, schon gut ein Jahr später wurde das Paar Europameister. Nun wollen die Berliner sich in vier Jahren ihren letzten Karrieretraum erfüllen.