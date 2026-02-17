Wer Tränen sehen wollte, musste zu den Siegern schauen. Ryuichi Kihara, mit seiner Partnerin Riku Miura zweimal Weltmeister und nun auch Olympiasieger, schüttelte es am ganzen Körper. Der Japaner konnte gar nicht aufhören zu weinen, so nahe ging ihm dieser Sieg.
Deutsches Eiskunstlauf-BronzeDramatisch geschlagen und doch Gewinner
„Viele haben gesagt, es müsste Gold sein“: Die Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin verpassen den Olympiasieg, weil Hase zweimal unsauber tanzt. Doch ihr Auftritt erinnert an ganz große Momente.
Von Johannes Schnitzler, Mailand
Eiskunstlauf:Der schwarze Tag des Eisprinzen
Zwei Jahre lang war Ilia Malinin ungeschlagen, er beherrscht als einziger Eiskunstläufer den schwierigsten Sprung der Welt. Doch in Mailand zerbricht seine Kür wie Glas. „Ich habe es verbockt“, sagt er – und versucht, eine Erklärung zu finden.
