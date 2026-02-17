Zum Hauptinhalt springen

Deutsches Eiskunstlauf-BronzeDramatisch geschlagen und doch Gewinner

Lesezeit: 6 Min.

Minerva Hase and Nikita Volodin zeigten die ganze Schönheit ihrer Sportart. Am Ende stand die Bronzemedaille, über die sie sich dann doch freuten.
Minerva Hase and Nikita Volodin zeigten die ganze Schönheit ihrer Sportart. Am Ende stand die Bronzemedaille, über die sie sich dann doch freuten. (Foto: Natacha Pisarenko/AP)

„Viele haben gesagt, es müsste Gold sein“: Die Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin verpassen den Olympiasieg, weil Hase zweimal unsauber tanzt. Doch ihr Auftritt erinnert an ganz große Momente.

Von Johannes Schnitzler, Mailand

Wer Tränen sehen wollte, musste zu den Siegern schauen. Ryuichi Kihara, mit seiner Partnerin Riku Miura zweimal Weltmeister und nun auch Olympiasieger, schüttelte es am ganzen Körper. Der Japaner konnte gar nicht aufhören zu weinen, so nahe ging ihm dieser Sieg.

