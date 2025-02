Die 20-Jährige präsentierte den Zuschauern und Juroren ein fast makelloses Programm mit fünf unterschiedlichen Dreifachsprüngen, zum Teil in Kombinationen, die sie alle sauber landete. Und als sie einmal stolperte und fiel – ausgerechnet beim Geradeauslaufen –, hielten ihre Anhänger kurz den Atem an. Doch sie rappelte sich schnell auf und lief weiter, als sei nichts gewesen. Wenn überhaupt, sagte sie später, habe das kleine Malheur nur ihre Konzentration geschärft: „Irgendeinen Fehler mache ich ja immer.“

Ihre ärgste Rivalin, die für Georgien startende Russin Anastasija Gubanowa, musste nach ihr auf die große, weiße Bühne, konnte die Führung nach dem Kurzprogramm aber nicht verteidigen, obwohl sie ebenfalls fünf Dreifachsprünge aufs Eis setzte. Allerdings hatte sich die Estin Petorikina bei den Juroren die besseren Wertungen der Höchstschwierigkeiten verdient (208,18 Punkte). Für Gubanowa, die sich 2023 schon zur Europameisterin gekürt hatte, blieb Rang zwei mit 198,61 Punkten. In der Tränenecke schluchzten bei Bekanntgabe der Ergebnisse Petrokina mit einem riesigen Plüschhasen auf dem Schoß und ihre Trainerin Svetlana Varnavskaja um die Wette. Die Bronzemedaille sicherte sich die 18-jährige Belgierin Nina Pinzarrone (191,44 Punkte) in Abwesenheit ihrer belgischen Kollegin Loena Hendrickx: Die Titelverteidigerin musste wegen einer Fußverletzung auf die EM-Teilnahme verzichten. Die deutsche Meisterin Kristina Isaev aus Mannheim hatte sich in der Kurzkür nicht für das Finale der besten 24 Läuferinnen qualifiziert.

Die DEU hat auch 2026 im Eistanz nur einen Startplatz

Im Eistanz hat das deutsche Duo Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan aus Oberstdorf am Samstag die erhoffte Platzierung unter den besten Zehn knapp verpasst. Sie beendeten den Wettkampf nach der Kür am Samstag wie im Vorjahr auf Rang elf (186,87 Punkte), nach ihrem mitreißenden Rhythmustanz am Freitag hatten sie noch Platz neun belegt.

Platz zehn hätte den deutschen Eistänzern für die EM 2026 in England einen zweiten Startplatz gesichert. „Natürlich hätten wir das gerne geschafft“, sagte Janse van Rensburg: „Trotzdem können wir damit zufrieden sein, dass wir unsere bisher beste Saisonleistung gezeigt haben.“ Den EM-Titel verteidigten die Italiener Charlène Guignard/Marco Fabbri (212,12 Punkte) vor Evgenia Lopareva/Geoffrey Brissaud aus Frankreich und den Briten Lilah Fear/Lewis Gibson.