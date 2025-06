Die deutsche Meisterin Kristina Isaev beendet ihre Laufbahn als Eiskunstläuferin. Gesundheitliche und finanzielle Gründe waren ausschlaggebend, sagte die 24-Jährige in einer Mitteilung der Deutschen Eislauf-Union. Isaev litt eigenen Angaben zufolge an Rücken- und Hüftproblemen. „Ich habe lange versucht, das zu ignorieren und mein Bestes zu geben, aber es ist schlimmer geworden“, sagte die Meisterin von 2024 und 2025. „Was ich erreicht habe, habe ich durch viel Fleiß und harte Arbeit geschafft. Diesen Belastungen hält mein Körper nicht mehr so Stand wie früher.“ Ihren letzten Wettkampf absolvierte Isaev Ende Januar bei der EM in Tallinn. Dort belegte sie Platz 15. Dadurch verpasste sie die WM-Qualifikation und somit die Chance, sich einen Olympia-Startplatz zu sichern. Isaev will künftig verstärkt als Trainerin arbeiten.