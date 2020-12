Der deutsche Eiskunstlaufverband befördert die frühere Inline-Kunst-Weltmeisterin Claudia Pfeifer, 30, zur neuen Sportdirektorin. Sie wird Nachfolgerin von Udo Dönsdorf, der nach 28 Dienstjahren seine Tätigkeit bei der Deutschen Eislauf-Union (DEU) beendet. In Dönsdorfs Amtszeit fiel der Paarlauf-Olympiasieg von Aljona Savchenko/Bruno Massot 2018 in Pyeongchang. Pfeifer kam 2018 als Leistungssportreferentin zur DEU. Ebenfalls Nach der Jahreswende übernimmt der US-Eiskunstläufer Robert Dierking das Amt des Bundestrainers im Einzellauf. Der 32-Jährige folgt Viola Striegler nach. Dierking war schon seit August für die DEU als Honorartrainer tätig und wurde am Bundesstützpunkt in Berlin von Striegler in sein neues Amt eingeführt.