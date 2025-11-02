Selten geraten die WM-Zweiten Minerva Hase und Nikita Volodin aus dem Tritt. Aber Paarlauf ist Sport auf Glatteis, weshalb ein Sturz beim Grand Prix der Eiskunstläufer in Kanada eine Kettenreaktion entfalten konnte. Volodin verlor nach einem Dreifach-Toeloop kurz das Gleichgewicht, die geplante Sprungkombination fiel aus – und damit waren ein paar Punkte dahin sowie der Sieg bei Skate Canada. Es folgte ein Sturz Minerva Hases beim Wurf-Flip, so wurden die Europameister aus Berlin Zweite hinter den Weltmeistern von 2024, Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps aus Kanada.

„Wir sind nicht ganz glücklich mit dem Vortrag, weil wir zwei große Fehler hatten“, sagte Minerva Hase anschließend. Aber die Olympiasaison ist lang, und der Wettkampf in Saskatoon war nach zwei kleineren Wettbewerben der erste Grand Prix des Winters für das Paar. In den vergangenen Wochen hatten die sonst so perfekten Europameister vor allem am Tempo der künstlerisch anspruchsvollen Kür zur Musik des Komponisten Max Richter gearbeitet. Sie seien diesmal „mit Vollgas“ bis zum Ende durchgelaufen, „das jedenfalls ist ein Plus“.

Nach der Kurzkür, dem fabelhaften neuen Tango „El Abrazo“, lagen Hase/Volodin noch mit komfortablem Vorsprung auf Rang eins. Sie gingen deshalb als Favoriten in die Kür, zumal Stellato-Dudek/Maxime Deschamps ebenfalls nicht makellos durchs Programm kamen. Aber den Wurf-Flip beispielsweise haben Hase/Volodin wegen der höheren Punktzahl erst kürzlich ins Programm genommen, und am Samstag missglückte die Landung. Sie führen jetzt nach Hause, um bis zum nächsten Grand Prix weiter zu tüfteln, sagte Hase.

Nach der Finlandia Trophy in Helsinki in drei Wochen steht dann fest, welche Paare sich für das Finale in Japan qualifiziert haben. In der Grand-Prix-Serie hatten in den vergangenen beiden Jahren Hase/Volodin den Weltmaßstab gesetzt.