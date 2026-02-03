Die Uhr, sie läuft ohne Unterlass. Bei 20:00 Minuten geht es los, wie es sich für ein handelsübliches Eishockey -Drittel gehört, und wenn die Uhr auf 0:00 heruntergetickt ist, dann ertönt eine laute Sirene – und es beginnt gleich wieder von vorne: 20:00, 19:59, 19:58 ... Und so wirkt diese Anzeige über dem Spielfeld der Eishockey-Arena Santagiulia wie das Motto für die letzten Tage: Bitte ohne Pause weitermachen, damit zum Beginn der Spiele alles fertig ist.

Das Stadion im Südosten der Stadt ist eine Problembaustelle dieser Winterspiele gewesen. Weil die Eisfläche im internationalen Maßstab zu klein ist, weil die Stadt viele Millionen mehr reinstecken musste als ursprünglich gedacht, und weil sich der Bau gravierend verzögert hat. Das Wesentliche ist dann wie so oft doch noch rechtzeitig fertig geworden, aber zu Beginn der Woche sind im Inneren noch immer zahlreiche Arbeiter zugange und stehen überall noch leere Kartons und Werkzeuge herum. Die Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees verleitet das noch mal zu neuen Herangehensweisen: „Haben wir absolut alles fertiggestellt? Nein!“, sagte der zuständige IOC-Direktor Christophe Dubi (Bild unten rechts) auf einer Pressekonferenz: „Ist es nötig für die Spiele? Nein!“

Merke: Nicht alles, was für ein neues Stadion notwendig ist, ist also auch für Olympia notwendig. Und damit können dann auch die Spiele in der Eishockey-Arena von Santagiulia an diesem Donnerstag pünktlich beginnen.